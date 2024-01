"Ganar a Novak (Djokovic) aquí significa mucho", declaró Jannik Sinner, aunque el N.4 del mundo tiene ya la cabeza en la final del Abierto de Australia del domingo, en la que buscará ante Daniil Medvedev su primer título de Grand Slam, explicó después de su victoria 6-1, 6-2, 6-7 (6/8), 6-3 este viernes contra el N.1 del mundo.

Pregunta: Acaba usted de ganar a Djokovic en la pista en la que el triunfó diez veces...

Respuesta: "Contra él, uno sabe que va a ser difícil. Fue un partido difícil, en particular cuando perdí el tercer set después de haber tenido una bola de partido. En los dos primeros sets vi que él no golpeaba la pelota como suele, no se movía muy bien, y tampoco estaba tan concentrado como es habitual verlo. No tuvo una sola bola de break cuando es quizá el mejor restador del circuito, son estadísticas inhabituales para él. Traté de jugar con la mayor intensidad posible y tuve mi oportunidad. Evidentemente significa mucho para mí ganar a Novak aquí, en Melbourne, pero por otro lado, sé que el torneo no se ha terminado. Hay una final el domingo".

P: ¿En qué medida sus dos victorias contra Djokovic a finales de 2023 le han ayudado?

R: "Uno se siente mejor cuando sabes que eres capaz de ganar a un jugador. Tuve suerte de jugar contra él tres veces en diez días a finales del año pasado. Fue un enorme privilegio. Es seguro que eso me ayudó. Después, en Grand Slam, mentalmente es diferente. Creo que uno no gana un partido sólo el día del partido. Lo ganas porque sientes que estás preparado, mental y físicamente. La pasada temporada, al final sobre todo, me dio confianza sobre el hecho de que podía potencialmente hacer buenos resultados en Grand Slam. Después hay que demostrarlo".

