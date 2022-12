"Genio", "extraterrestre"... Messi acumula elogios de las estrellas del fútbol

"El mejor de todos los tiempos", "un genio", "un extraterrestre": Lionel Messi, capitán de Argentina que disputa la final del Mundial-2022 contra Francia, ha recibido elogios de las estrellas más grandes del fútbol y más allá.

Pep Guardiola

El exentrenador de Messi en el Barça (2008-2012) dijo lo siguiente en una entrevista con el canal sudamericano Telemundo Deportes, el pasado 12 de abril: "¿Lo que representa Leo en mi carrera? Todo, todo. Sentí lo que Phil Jackson tuvo que sentir con Michael Jordan, porque yo tuve a Leo Messi. Hay muy pocas personas que dominan su deporte con tanta naturalidad. Sin él también habríamos ganado. ¿Pero tanto? Imposible".

"Lo siento por aquellos que intentan ocupar su trono, pero estamos ante el mejor jugador, en todos los sentidos. Lo puede hacer todo, todos los días". (2012).

Diego Maradona

Leyenda de Argentina y exseleccionador (2008-2010), fallecido en 2020:

"A veces, Messi juega para Messi. Olvida a sus compañeros. Entonces se convierte en el Deportivo Messi" (2010).

"En este momento es el mejor del mundo, está a otro nivel. Está jugando al fútbol como Jesús" (2010).

"Es más fácil hablar con Obama que con Messi" (2009).

"Ahora sé qué jugador ocupará mi sitio en el fútbol y su nombre en Lionel Messi. Tiene algo diferente al resto de jugadores. Es un líder que muestra el ejemplo" (2010).

Cristiano Ronaldo

Gran rival de Messi, en una entrevista a Piers Morgan, difundida el 17 de noviembre:

"Es un futbolista increíble, mágico, top. Hemos compartido la escena durante 16 años. Imagine, ¡16 años! Por tanto necesariamente tengo una excelente relación con él. Es un tipo al que respeto verdaderamente, la manera en la que siempre habla de mí (...) Un tipo formidable que hace grandes cosas por el fútbol".

Gerard Piqué

Excompañero de Messi en el FC Barcelona (2008-2021), en marzo de 2018 en una entrevista a The Player's Tribune:

"Es un extraterrestre. No es de este planeta. Es el único jugador por el que, cuando le vi jugar por primera vez con 13 años, me dije: 'Este chico no es humano'. Es un asesino. Es el mejor que vi en toda mi vida (...) Su grandeza consiste en su obsesión por ganar el balón. Quizás no es visible en la televisión, pero en el terreno de juego no hay más que ver su cara cuando corre para irse de un defensor. La magia de Messi no es algo que puedes encontrar en YouTube. Es una expresión sensible en sus ojos. Para explicar su grandeza necesito 5.000 palabras.

. Otras estrellas del fútbol

Samuel Eto'o, excompañero de Messi en el FC Barcelona (2004-2009), en 2010: "Solo hay un Dios en el fútbol, es Messi".

Neymar, en septiembre de 2022: "Messi es un jugador espectacular, un genio. Y fuera del campo también es así. Es un honor jugar a su lado".

El brasileño Ronaldo, en 2012: "Messi es brillante. Es un jugador excelente, pero no será una leyenda hasta que enseñe su verdadera cara con Argentina y gane una Copa del Mundo".

Zlatan Ibrahimovic, en 2010: "Messi es un futbolista de PlayStation. ¿Cómo hace lo que hace? No lo sé. Pero es único y maravilloso".

Xavi, excompañero de Messi en el FC Barcelona (2004-2015), en 2010: "Es el número uno. Es el tipo de jugador que aparece una vez cada treinta años".

Alex Ferguson, exentrenador del Manchester United, en 2012: "Messi está al mismo nivel que Diego Maradona y Pelé, en el panteón, con los mejores de todos los tiempos".

Vicente del Bosque, exseleccionador de España, en 2017: "Creo que ni siquiera Maradona driblaba así, con esa velocidad. Se contonea para escaparse".

Giorgio Chiellini, el 1 de julio de 2021: "Messi y yo somos zurdos, pero tiene una técnica un poco diferente desafortunadamente".

Luis Figo, en 2010: "Ver jugar a Messi me genera placer, es como tener un orgasmo. Es un placer increíble".

. Personalidades fuera del fútbol

Fidel Castro, en 2010: "Aparece como un relámpago y con sus pies o su cabeza golpea la bola a una velocidad insolente".

Rafael Nadal, en 2011: "Messi es el mejor jugador que he visto en la historia".

Kobe Bryant, en 2016: "Estaba hablando con Ronaldinho y me dijo: 'Escucha, Kobe, voy a presentarte al chico que será el jugador más grande de todos los tiempos'. Le dije: '¡Pero si tú eres el mejor!'. Él me dijo: 'No, no. Este chico de aquí será el mejor'. Ese chico era Leo Messi, que solo tenía 17 años".

Barack Obama, en 2016: "Mis hijas conocen al papa Francisco y ahora ellas quieren conocer a Messi. Pero todavía no he conseguido arreglar el tema".

