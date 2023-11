El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, elogió el viernes a Luis Suárez, goleador histórico de la Celeste que brilla en el Brasilerao, pero no confirmó si lo citará a los próximos dos partidos de las Eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial-2026.

Uruguay enfrentará a Argentina el jueves 16 en Buenos Aires, y a Bolivia el martes 21 en Montevideo, y varios medios especializados han señalado que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) notificó a Gremio de Porto Alegre la reserva de Suárez.

Consultado en rueda de prensa sobre el tema, Bielsa reiteró su postura de no divulgar la lista de reservados para no generar decepciones si finalmente no son convocados. Y enfatizó que cita a un jugador no para satisfacer al público o a los medios de comunicación, sino porque cree que "puede ser útil".

"Yo razono de esa manera cuando hago una convocatoria y para el caso de Suárez actúo del mismo modo", dijo.

Sin embargo, subrayó que El Pistolero "no es cualquier jugador".

"Estamos hablando de Luis Suárez, un gran jugador, una gloria del fútbol uruguayo y un jugador vigente", afirmó Bielsa.

Suárez, de 36 años y máximo anotador de la selección uruguaya con 68 goles, nunca fue convocado en la era Bielsa, iniciada en mayo. No estuvo en los cuatro partidos de Uruguay en el premundial ni en dos amistosos previos.

"¿A lo largo de estos seis partidos la realidad de Suárez ha cambiado?", se preguntó Bielsa. "Yo creo que no (...) creo que el rendimiento ha sido parejo", dijo.

El seleccionador destacó "dos aspectos que redondean la realidad de Suárez": los goles que convierte y la asistencia durante el juego. "Eso lo ha hecho regularmente, juega en un equipo que va puntero e integra la delantera más goleadora del campeonato brasileño", resumió.

El jueves, un triplete de la estrella uruguaya hizo remontar a Gremio, que se prendió en la lucha por el título.

Bielsa también destacó el "extraordinario paso" del ex DT de Uruguay Óscar Washington Tabárez, con quien Suárez se convirtió en un ídolo de la Celeste. Según el rosarino, fue Tabárez y el grupo de jugadores que educó lo que hizo posible la "gran riqueza" actual del fútbol uruguayo.

Sobre el próximo partido con el actual campeón del mundo Argentina y su astro Lionel Messi, enfatizó que "de ninguna manera puede ser sencillo", pero aseguró que Uruguay buscará el manejo de la pelota.

"Si ante un rival como Argentina el planteo es defensivo las posibilidades de éxito son muy bajas", remarcó.

Con Bielsa, Uruguay está en el segundo lugar en la tabla de posiciones de las clasificatorias rumbo Mundial-2026, solo detrás de Argentina. Uruguay suma siete puntos al igual que Brasil y Venezuela, pero encabeza el trío con mejor saldo de goles.

