"Ha habido momentos que no sabía qué hacer", admite Alcaraz

El español Carlos Alcaraz admitió este viernes que hubo "momentos que no sabía que hacer" para sacar adelante el partido que acabó ganando al finlandés Emil Ruusuvuori en su debut en el Masters 1000 de Madrid.

"Ha sido complicado, ha habido momentos que no sabía que hacer", afirmó Alcaraz en rueda de prensa tras ganar a su rival 2-6, 6-4 y 6-2 y avanzar a tercera ronda en Madrid.

Ruusuvuori "no fallaba, tenía un ritmo más alto que el mío, no conseguía ver la manera de hacerle daño, pero al final hemos encontrado ese pequeño punto que nos ha dejado un poco más de margen", relató Alcaraz.

El español, vigente campeón en Madrid, recordó cómo el sexto juego del segundo set en que salvó cinco bolas de rotura y el juego siguiente en que rompió el servicio a su rival fue la clave.

"En ese momento te pasa mucho por la cabeza, pero yo sólo pensaba en todo momento en ir a por ellas, salvarlas", aseguró.

"He estado todo el rato pensando que podía, que iba a tener mi oportunidad, salvar ese juego, me la ha dado en el siguiente juego y a partir de ahí hemos encadenado una buena dinámica", explicó el ganador del último Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz admitió que este viernes no pudo desplegar su mejor versión y lamentó su gesto de tirar la raqueta cuando iba 3-2 abajo en el segundo set.

"Ha sido una parada mental, de un momento que me ha hecho tirar la raqueta, no apoyo ese tipo de cosas, me ha salido y me arrepiento", dijo el tenista español, gran favorito a revalidar su título en la Caja Mágica madrileña.

Alcaraz agradeció el apoyo del público afirmando que estuvo "brillante".

"Han demostrado porque Madrid es de los sitios donde más me gusta jugar. En los momentos difíciles que han sido varios han estado ahí, transmitiéndome energía".

Gr/dr

AFP