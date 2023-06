"Ha sido mental", dice Alcaraz sobre los calambres en su derrota ante Djokovic

"Lo de hoy ha sido mental, he entrado al partido más tenso de la cuenta y no he sabido relajarme", declaró en rueda de prensa Carlos Alcaraz, este viernes tras caer en semifinales de Roland Garros ante Novak Djokovic, un duelo en el que no compitió en los dos últimos sets debido a los calambres.

Djokovic se impuso por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 en tres horas y 23 minutos. El partido había alcanzado su cima tenística al principio del tercer set cuando Alcaraz sufrió importantes calambres en brazos y piernas. Acabó el duelo pero no compitió en la tercera y en la cuarta manga.

Pregunta: ¿Qué ocurrió? ¿Había tenido algún problema físico durante el día?

Respuesta: "Hoy no me había sentido diferente, he estado como los demás días, quizás un poco más nervioso, son unas semis ante Novak, pero nada fuera de lo común. Lo de hoy ha sido mental, he entrado al partido más tenso de la cuenta, no he sabido relajarme, quitarme un poco de tensión... Desde el principio he tenido una tensión extra, que en un Grand Slam te pasa factura. Si alguien te dice que es lo mismo tener a Djokovic al otro lado de la red que a otro cualquiera, miente. Los nervios y la exigencia física a la que Nole me llevó en los dos primeros sets provocó todo".

P: ¿Qué sentimientos tiene después del partido?

R: "Duele bastante irme de Roland Garros en unas semis de esta manera. Pero siempre lo he dicho, soy un chico positivo, sacaré el lado positivo. Enfrentarte a Novak en semifinales te da mucha experiencia para el futuro".

"Todo el equipo ha salido jodido, es evidente, nadie quiere perder, todos nosotros sabemos lo difícil que es ganar un Grand Slam. Todavía no hemos podido hablar, las emociones están a flor de pie, lo haremos cuando pase un poco de tiempo y sacaremos algo positivo".

P: ¿Qué sintió cuando empezaron los calambres?

R: "Primero empezaron por las manos al final del segundo set, luego las piernas y al final todo el cuerpo. La tensión me ha pasado factura, toca entrenar más y la experiencia de este partido se queda en mi mente. La próxima vez tendré que manejar mejor la situación".

P: Djokovic fue a los vestuarios durante varios minutos un poco antes de los calambres. ¿Pudo influir este parón?

R: "Creo que no, la gente puede entrar en la polémica, decir que se fue para cortar el ritmo del partido. Yo creo que fue por sus razones. A mi no me influyó ese parón. La tensión que tuve desde el primer juego del partido hasta que cerré el segundo set fue muy alta, la exigencia a la que me ha llevado Novak...".

P: ¿Por qué no se retiró?

R: "Le decía a mi box que estaba muy jodido, ellos me respondían que buscara una solución o me retirara. Si me hubiera retirado, me hubiera comido más la cabeza, me habría dolido más. En el tercer set lo tenía más complicado, pero en el cuarto pensaba que tenía un 1% de opciones de ganar y quería aferrarme a eso".

P: ¿Qué le pareció que Djokovic celebrara los puntos cuando usted casi no podía jugar en el cuarto set?

R: "Cada persona es como es, él tenía que cerrar el partido, sé lo difícil que es jugar contra alguien que no está al 100%. Animarte puede ser una forma de no bajar la intensidad. Si yo hubiera tenido un bajón físico o mental cuando alguien está lesionado, también lo haría, cerrar un partido nunca es fácil".

Pm/mcd

AFP