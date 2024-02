Brahim Díaz (centrocampista del Real Madrid a la plataforma Movistar+ tras ganar 1-0 al Leipzig)

"Estoy muy contento por poder ayudar al equipo, seguimos demostrando que somos un gran equipo. Tuvimos oportunidades, ellos también, ha sido un partido bonito. No nos ha beneficiado ese ida y vuelta en momentos porque es verdad que pudimos dominar un poco más, pero hemos hecho un gran partido. (el gol) Soy intuitivo. He visto a Vini que se la quería dar pero al final he tirado. Ha sido un gol bonito".

Gr/iga