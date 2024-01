Carlo Ancelotti (entrenador del Real Madrid en rueda de prensa tras ganar 4-1 al Barcelona en la final de la Supercopa de Espa√Īa)

"Hemos ganado con mérito. Hemos empezado muy bien, hemos aprovechado la línea alta, hemos encontrado a Vinicius en un momento extraordinario. A partir de ahí el Barcelona ha tenido el balón, nos ha costado recuperarlo, hasta el 4-1 el partido estaba abierto. En la segunda parte el equipo estaba bastante bien. Ha sido un partido muy completo. Somos peligrosos por la movilidad delante. No tenemos posición fija, esto no permite al rival fijar la marca, Bellingham se mueve, Vinicius se mueve, Rodrygo se mueve. Es la movilidad delante lo que no puede seguir el rival. Nos hemos adelantado muy pronto. Hasta el 4-1 ha sido un partido abierto, nosotros manejábamos más la contra, ellos manejaban más el balón, nos ha costado recuperarlo, si creemos que ha sido un partido fácil nos equivocamos. (Sobre su papel como técnico) El techo es aprovechar este momento, estar focalizado en lo que viene, seguir trabajando, me gusta el trabajo que hago y el ambiente donde lo hago. Tengo una ayuda importante de mi cuerpo técnico y de los jugadores. Creo que estoy en una nube, teniendo en cuenta que de la nube se puede bajar. Vinicius tiene que hacer su trabajo que es dar ilusión a la gente y títulos al Real Madrid. La confianza la tenemos por lo que hemos hecho desde el principio de la temporada hasta ahora".

Gr/mcd