"Ha sido un partido de insistencia y de paciencia", analiza Rodri

El centrocampista español Rodri, elegido Jugador del Partido por la UEFA, en rueda de prensa tras la victoria contra Georgia (4-1) en octavos de final de la Eurocopa-2024:

Sobre el gol de Georgia: "Creo que hemos empezado muy bien el partido, ha sido diferente a lo que veníamos jugando, de chocar una y otra vez contra una defensa replegada, un ejercicio de paciencia y de insistencia (...) A la primera que nos han transicionado ha venido el gol y nos ha generado un poquito de dudas. Eso es lo único que diría que podemos mejorar, esos momentos de 5 o 10 minutos de perder balones un poco fáciles (...) Nos hemos vuelto a meter en la dinámica, ese gol nos ha dado la tranquilidad".

Sobre su gol: "A la primera que he podido ver, he controlado y he pegado. Son situaciones contra este tipo de equipos que tenemos que aprovechar más".

Sobre los próximos rivales: "Hemos caído en el cuadro que nos ha tocado, nunca sabremos si es bueno o malo, todas las selecciones tienen un grandísimo nivel, todas tienen sus armas (...) Vamos a ir a ganar con todo lo que tenemos".

Dam/mas

AFP