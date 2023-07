"Haber venido al Tour fue la mejor decisión", afirma Bernal

El colombiano Egan Bernal (Ineos) mostraba satisfacción este viernes, tras entrar en el pelotón en el puesto 47, a más de 13 minutos del ganador de la decimonovena etapa del Tour de Francia, el esloveno Matej Mohoric (Bahein), que se impuso en un trío de escapados.

"Creo que cuando comencé en el Tour, no tenía ninguna expectativa, no me marqué una meta. Cualquier cosa podía pasar. Creo que haber venido acá es la mejor decisión que he tomado", afirmó Bernal, que sigue en el puesto 37 en la general, a 2h22:29 del probable ganador de la Grande Boucle, el danés Jonas Vingegaard.

"Me va a venir bien para el futuro y estoy supercontento de terminar la prueba", añadió.

Su misión en estos dos días de carrera que quedan, sobre todo el sábado, con una jornada difícil en los Vosgos, con seis puertos de montaña, los dos últimos de primera categoría, será ayudar a subir al podio a su joven compañero español Carlos Hernández.

"Hoy fue día duro, pero estoy contento porque al menos tuve mejores sensaciones que ayer. Hoy ya mejor, a dos días de acabar la carrera. Esperemos estar bastante bien para ayudar a Carlitos mañana", explicó.

El español está cuarto ahora en la general, lejos del líder Vingegaard, a 12:01, y del segundo, el esloveno Tadej Pogacar (a 4:26), pero cerca del tercero, el británico Adam Yates (a 1:16), con el hermano de este último, Simon Yates, en quinta posición, pisándole los talones (a 18 segundos), y el sexto, el también español Pello Bilbao, muy cerca (a 49 segundos).

- Ayudar a Carlos Hernández -

"Después de 20 días, va a ser una etapa superdura. Del tercer al séptimo u octavo clasificado van a intentarlo. Yo lo intentaría. Hay más cosas para ganar que para perder. Esta va a ser la mentalidad para muchos y tenemos que estar listos", dijo el ciclista colombiano de 26 años.

"Dependerá de cómo se sienta Carlitos. Tiene 22 años. No se le puede pedir sí o sí entrar en el podio. Estar en el Top 5 ya está muy bien, teniendo en cuenta que es la primera vez que hace la general en un Tour", añadió.

"Ha demostrado una progresión muy grande. Pero obviamente intentaremos aprovechar cualquier oportunidad y vamos a protegerlo lo más que se pueda y estar con él el mayor tiempo posible”, señaló el colombiano.

Bernal, ganador del Tour de Francia en 2019, llegaba a la ronda gala sin objetivos, solo ponerse a punto en su vuelta a la competición tras el grave accidente que sufrió en enero de 2022.

“Hablábamos con los compañeros y es la carrera más grande y más dura del mundo. El solo hecho de acabarla para muchos es una victoria. Espero terminarla y ya pensar en el futuro", concluyó.

Después de esta decimonovena etapa, Harold Tejada (Astana) sigue siendo el colombiano mejor clasificado en la general entre los tres ciclistas cafeteros, en el sitio 34, a 2h18:06 de Vingegaard, tras haber entrado en el puesto 111 en la jornada (a 16:45 de Mohoric).

Por su parte, Rigoberto Urán, que cruzó la meta en el puesto 103 (a 13:43 del esloveno), sigue en el 74 lugar en la general (a 3h37:37 de Vingegaard).

Psr/dr

AFP