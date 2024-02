El técnico español del París SG, Luis Enrique, destacó las "dos partes muy diferentes" que deparó la ida de octavos de Champions este miércoles, que concluyó con victoria parisina ante la Real Sociedad (2-0).

"Han sido dos partes muy diferentes, una primera en la que la Real fue superior, fue mejor, nos costó muchísimo sacar el balón jugado, gran primera parte de la Real y a nosotros nos costó mucho", declaró el técnico español en conferencia de prensa.

Pero "el fútbol es así de caprichoso y bonito, en la segunda parte pudimos darle la vuelta. Empezamos a superar su presión y ahí se abrieron los espacios", explicó.

Luis Enrique se refirió también a la fortaleza de la Real y a las dificultades que su equipo deberá hacer frente en la vuelta el 5 de marzo en el Reale Arena. "Es un equipo muy hecho, con buenos jugadores, buen entrenador, y una idea de juego muy atractiva y muy efectiva".

También precisó que la titularidad del brasileño Lucas Beraldo en detrimento del francés Lucas Hernandez en el carril izquierdo fue una decisión técnica. "Si volviera a hacer la alineación ahora volvería a sacar a los mismos".

Preguntado sobre qué le dijo a sus jugadores al descanso para cambiar la tónica del partido, el exseleccionador español se mostró enigmático; "No me acuerdo de nada... los cocineros no dicen sus recetas".

"Si perdemos, con nuestras armas, si perdemos, no pasa nada, hay que ser fiel, en la primera parte nos faltó atrevimiento y fue una pesadilla", reconoció.

"La Real Sociedad está perfectamente preparada físicamente, el PSG está perfectamente preparado físicamente, hay que hacer un análisis más profundo, en la segunda parte cambió el partido, empezamos a superar su presión, el gol hace que te infles de energía y confianza, en San Sebastián vamos a sufrir, respaldados por su afición seguramente serán más fuertes", insistió Luis Enrique.

