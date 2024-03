Mikel Merino (centrocampista de la Real Sociedad a Movistar+ tras perder 2-1 contra el PSG en la vuelta de octavos de final de la Champions)

"Por un lado decepcionados por no haber podido pasar, sabíamos que era una eliminatoria muy difícil, sabíamos que podíamos competir. Creo que hemos competido, pero ante un rival de esta entidad, con un jugador como Mbappé que cada vez que cogía el balón en tres cuartos o en transiciones era casi gol. Han sido mejores, dolidos por eso, pero también contentos por ver la ilusión de la grada. (el gol de la Real) También lo merecíamos. Hemos hecho cosas muy buenas, hemos rondado mucho la portería rival, a pesar de que son equipo que te quitan mucho tiempo, que te obligan a golpear en largo, el propio árbitro me ha preguntado quieres que añadamos más o no, aquí siempre queremos jugar mas por esta afición, por estos ánimos, merecíamos un gol y aunque sea hemos metido uno. Hoy no hemos estado perfectos, necesitábamos un partido muy bueno para ganar, ellos son muy buenos y cuando te desajustas, no haces bien la presión, encuentran los hombres libre y ahí nos ha castigado".

