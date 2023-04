"Haría volver la embajada de Paraguay a Jerusalén", propone candidato oficialista

Santiago Peña, un economista de 44 años que el domingo buscará con el gubernamental Partido Colorado la presidencia de Paraguay, promete mantener las relaciones con Taiwán y se propone mudar nuevamente a Jerusalén su embajada en Israel.

Ministro de Economía durante el gobierno del derechista Horacio Cartes (2013-18), considerado como su padrino político, opina que las sanciones impuestas al exmandatario por Estados Unidos por corrupción son un asunto personal que "no deben llevarse a un plano institucional y mucho menos nacional".

A tres días de la elección, que se vislumbra como la más reñida de los últimos años y en la cual el centrista Efraín Alegre amenaza la hegemonía casi ininterrumpida de los colorados desde los años 1950, Peña declaró en una entrevista con la AFP que se siente "con mucha tranquilidad, con mucha paz" por haber "dado todo lo humanamente posible".

- Pregunta: En caso de ganar y ser el próximo presidente de Paraguay ¿cómo piensa que transcurrirá la relación con Estados Unidos teniendo en cuenta las sanciones a Cartes? ¿Qué posición tiene frente a esas acusaciones?

- Respuesta: El gobierno americano tiene una ley y, bajo esa ley, la potestad de decidir quién entra a su país y quién no entra, y aplicar sanciones para que no se utilice su sistema financiero. En eso nosotros tenemos que ser totalmente respetuosos y no debería afectar la relación bilateral, que es mucho más profunda. Hay siglos de relación entre Paraguay y Estados Unidos (...) Creo que eso no va a cambiar. Y las acusaciones, que son personales, no solamente han afectado al presidente Cartes, también han afectado al actual vicepresidente (Hugo Velázquez) y eso no significó un cambio en la relación de gobierno a gobierno.

- P: Paraguay es de los pocos países que mantiene relaciones con Taiwán ¿Piensa mantenerlas y por qué?

- R: Hay consideraciones históricas, un lazo de amistad de más de 60 años, donde Taiwán ha sido un gran aliado. Ha apoyado a Paraguay en la formación de capital humano, en programas sociales con un tremendo impacto. Nos une un lazo de principios y valores democráticos.

Paraguay está transitando la carrera al desarrollo desde una economía eminentemente agropecuaria hacia una economía más avanzada y de más valor agregado, a una industrialización. En ese proceso, tener un mayor comercio con un gigante como lo es China probablemente va a hacer que nuestro mercado sea todavía más primario de lo que es. El comercio con Taiwán nos puede llevar a desarrollar una base industrial mucho más potente, y eso va a permitir que Paraguay tenga más músculo.

- P: Durante la presidencia de Cartes, Paraguay mudó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y luego el actual presidente Mario Abdo la devolvió a Tel Aviv ¿Usted cambiaría eso?

- R: Sí, volvería a Jerusalén. Estoy convencido de que hay razones cristianas y también razones políticas. El Estado de Israel reconoce a Jerusalén como su capital. La sede del Congreso está en Jerusalén, el presidente está en Jerusalén. Entonces ¿quiénes somos nosotros para cuestionar dónde ellos establecen su propia capital?

- P: ¿Cómo percibe a Paraguay dentro del Mercosur?

- R: Los avances que hemos vivido son insuficientes. Necesitamos profundizar el proceso de integración dentro del Mercosur y luego, como bloque, integrarnos más al mundo. El acuerdo con la Unión Europea es algo fundamental, debería avanzar. Yo no visualizo un Paraguay fuera del Mercosur. Para mí esa no es una opción. Quiero ser un actor principal en la integración del Mercosur y como bloque salir a discutir a nivel mundial cómo nos vamos a integrar más como región.

