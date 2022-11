"Hay que conservar este espíritu combativo", dice seleccionador marroquí

El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, rebajó este domingo el entusiasmo por la victoria de su equipo frente a Bélgica (2-0) y apuntó que sus pupilos deben ahora mantener "este espíritu combativo".

"Hoy todavía no hemos ganado nada. Evidentemente quiero estar contento con este triunfo, pero tenemos que recuperarnos. Canadá es un muy buen equipo y, para vencerlos, habrá que conservar este espíritu combativo", explicó Regragui en rueda de prensa.

"No hemos hecho nada, no estamos clasificados (para los octavos de final). He venido para clasificarnos", insistió el seleccionador marroquí.

Regragui reconoció que hay selecciones con más potencial por el nivel de formación y porque cuentan con 'top players'.

"En el primer tiempo tuvimos la humildad de aceptar este dominio, de defender, como un gran equipo", señaló Regragui.

"Habían decidido ir a buscarnos y nos asfixiaron: tácticamente era un partido de muy alto nivel, Cerramos las líneas para evitar que encontraran a Kevin de Bruyne y Eden Hazard", subrayó el técnico.

Regragui confesó que se alegró cuando anularon un gol a sus jugadores.

"Sabía que gracias a invalidarlo, íbamos a tener ganas de vencer a Bélgica con más agresividad seguramente", contó. "En el segundo tiempo, fuimos mejores, especialmente con el balón", aseveró.

También habló ante la prensa el extremo derecho marroquí Hakim Ziyech, que consideró que el partido había sido más sencillo que el del debut (empate 0-0 ante Croacia).

"El primer partido ante Croacia fue el más difícil para nosotros. No pudimos desplegar nuestro juego. Croacia jugó un muy buen partido", indicó en rueda de prensa el atacante, quien precisó que los belgas "pudieron cometer más errores que los croatas".

"Hemos jugado muy fuerte, robusto, sobre todo en defensa. Esperábamos sus errores y creo que nos hemos aprovechado de ellos y marcado en el momento adecuado", prosiguió Ziyech, que fue elegido el mejor jugador del encuentro.

"No me merezco este trofeo de jugador del partido. Se trata de un esfuerzo colectivo que hemos realizado. Todo el mundo estaba detrás de mí, es una obra colectiva", incidió el extremo.

"Después de 60, 70 minutos, algunos estaban cansados y cuando marcamos el gol se unieron a nosotros. Nos dieron más potencia", afirmó Ziyech, sin antes destacar el impulso de la afición marroquí: "La multitud nos ayudó, estuvo detrás de nosotros".

Cfe/rsc/dr

AFP