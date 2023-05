"Hay que valorar el Mundial femenino en su justo precio", afirma número dos de FIFA a AFP

La secretaria general de la FIFA, la senegalesa Fatma Samoura, pidió a las televisiones, entre las que algunas son reticentes en Europa a difundir el Mundial femenino (20 de julio-20 de agosto en Australia y en Nueva Zelanda), que "valoren" esta competición "en su justo precio", en una entrevista concedida este domingo a la AFP.

P: Usted acaba de realizar un viaje a Australia. ¿Cómo se presentan los preparativos para el Mundial femenino?

R: "He pasado tres semanas en Australia, donde visité tres estadios. Desde el momento en que puse los pies en el aeropuerto y hasta mi marcha, en todas las conversaciones, solo se habló de este evento. Para las autoridades, es el evento más importante desde los Juegos Olímpico de Sídney en 2000. Los estadios están por fin listos, los lugares de entrenamiento también y los hoteles son muy buenos. Esperamos 1,5 millones de visitantes y más de 2.000 millones de seguidores a través del mundo".

P: En Europa, exista la amenaza de una pantalla negra en varios países importantes, por falta de acuerdo financiero con los difusores. ¿Qué le inspira esta situación, le preocupa?

R: "Hay conversaciones en curso, pero no veo por ejemplo a un país como Francia, que organizó hace cuatro años esta misma Copa del Mundo, no difundirlo. La oferta que hemos recibido no estaba a la altura de las expectativas de la FIFA, y el presidente (Gianni Infantino, ndlr) lo dijo claramente. Tenemos un buen producto, el más bello del deporte femenino. Todo el mundo habla de igualdad, de paridad. Querríamos que estas palabras se transformen en acciones. La acción más simple es valorar esta Copa del Mundo en su justo precio, es todo lo que pedimos".

P: Las cadenas estiman que el precio es demasiado elevado para una competición que se disputa al otro lado del mundo, con un cambio horario muy importante...

R: "Los tres partidos de Francia son programados a mediodía en Francia en pleno verano, cuando todo el mundo estará de vacaciones. No veo el problema. Es un falso debate. Es necesario que las teles pongan un poco más de medios sobre la mesa y acepten volver a la mesa de negociaciones, con precios que reflejen la pasión por el deporte más popular en Europa y en Francia".

P: ¿Tiene confianza sobre la resolución de este conflicto?

R: "Las conversaciones nunca se han detenido y nuestro llamamiento ha sido escuchado. Es el momento de poner al fútbol femenino en primer plano y mostrar que es tan importante como el masculino. Durante mucho tiempo, los difusores se han acostumbrado a comprar las competiciones femeninas a precios simbólicos y solo la Copa del Mundo masculina era valorada. Los patrocinadores y los difusores juegan un rol primordial en el desarrollo del fútbol femenino y me gustaría que eso se transforme en un apoyo efectivo y masivo".

P: ¿Cuáles son los próximos trabajos a realizar para el desarrollo del fútbol femenino?

R: "No queremos hablar más de fútbol masculino o femenino. Queremos hablar de fútbol a secas. Para ello, es necesario que haya medios sobre la mesa. Hace falta más personal técnico, más infraestructuras adaptadas. Por ejemplo, los vestuarios son a menudo concebidos para un público masculino. Queremos poner instalaciones que respondan a las necesidades específicas de las chicas. Querenos multiplicar el número de competiciones en todas las categorías de edad, poner marcha ligas continentales donde no hay. Hemos multiplicado por diez los premios económicos desde 2015, por lo que la Copa del Mundo será de 152 millones de dólares, que serán directamente inyectados en las selecciones nacionales femeninas. Vamos a desarrollar también programas para entrenadores al más alto nivel".

P: Ha habido un viento de revuelta en jugadoras internacionales en varios países (Francia, Canadá, España) para reclamar mejores salarios o medios dignos de alto nivel. ¿Qué piensa al respecto?

R: "Soluciones han sido encontradas. Francia tiene hoy uno de los mejores técnicos del mundo (Hervé Renard). Los clubes han comprendido también la importancia de remunerar a las jugadoras en su justo valor. Hay todavía dificultades en algunas partes del mundo, pero en Europa, no hay más posibilidad de dar marcha atrás. Las jugadoras están en su derecho de reclamar un mayor reconocimiento y la FIFA apoya a estas jugadoras al 100%".

Kn/psr/iga

AFP