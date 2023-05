"He admirado a Nadal toda mi vida", dice Seyboth Wild, héroe en Roland Garros

Héroe en Roland Garros este martes, el brasileño Thiago Seyboth Wild (172º ATP) desveló que ha admirado a Rafael Nadal toda su vida, tras derrotar al número 2 mundial Daniil Medvedev en un memorable partido en la Philippe Chatrier.

Procedente de la clasificación, Seyboth Wild ofreció una exhibición ante uno de los grandes favoritos, al que batió por 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 2-6, 6-3 y 6-4, en cuatro horas y 15 minutos.

Pregunta: ¿Es su mejor día en una pista de tenis?

Respuesta: "No tengo palabras para describir lo que sentí cuando gané el partido. ¡Estaba tan contento! Es sin duda el día más feliz de mi vida".

P: ¿Había imaginado la posibilidad de ganar?

R: "Sabía la manera en la que tenía que jugar (...) Simplemente tenía que creer en mí, en el trabajo que he hecho".

P: He leído que su libro favorito es la biografía de Rafael Nadal. ¿Es cierto?

R: "Es verdad, no sé cuándo lo leí, quizás cuando tenía 14 o 15 años. A Rafa lo he admirado toda mi vida. Tenía el sueño de jugar contra él aquí, no sé si se cumplirá, espero en todo caso. Es un ídolo para mí desde siempre. La manera en la que juega y quiere ganar, el espíritu que mete en la cancha es increíble, solo lo vemos en Rafa Nadal".

P: Lo había intentado muchas, pero su primera victoria en un Grand Slam llegó aquí. ¿Qué lo ha propiciado?

R: "París es un sitio en el que me gusta estar, una ciudad en la que me siento muy bien. Roland Garros es especial para mí. Con las veces que he jugado aquí, he adquirido la experiencia para clasificarme este año y pasar la primera ronda. He trabajado muy duro, esa es la clave. No hay magia, es el esfuerzo".

P: ¿Puede hablar de su relación con Gustavo Kuerten, un gran nombre en Roland Garros?

R: "Guga en Brasil es un ídolo para todo el mundo, para todos los jugadores de tenis. Es una persona que admiro. Su herencia en este torneo es muy especial. No hay mucha gente que lo haya ganado tres veces. Tomo su energía para soñar con algo grande".

