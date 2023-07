"He pasado el mejor día de mi vida en una bici", afirma Vingegaard

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo) estaba exultante este martes tras la demostración realizada en la contrarreloj alpina del Tour de Francia, en la decimosexta etapa, en la que sacó 1 minuto y 38 segundos a su rival esloveno Tadej Pogacar (UAE).

A falta de cinco etapas, Vingegaard saca ahora casi dos minutos (1:48) a Pogacar, por lo que la victoria final parece al alcance de la mano.

"Iba tan rápido que pensaba que mi contador tenía errores", afirmó el danés de 26 años, tras esta crono de 22,4 km entre Passy y Combloux.

"He pasado el mejor día de mi vida en una bici. Lo sentí enseguida, nada más tomar la salida", declaró el líder de Jumbo.

Pese a la inesperada y amplia ventaja, el danés prefiere ser cauto y no cantar victoria en el que sería su segundo triunfo en el Tour, tras ganar la prueba el año pasado.

"No hay nada decidido. Quedan todavía muchas etapas y muy difíciles. Debemos seguir luchando", explicó.

"En el equipo no me estaban diciendo las diferencias, pero al final pude ver nuestro coche. Quedé aliviado cuando los vi, ya que rápidamente me dijeron todo", añadió.

El responsable del equipo Jumbo, Richard Plugge, tampoco quiere lanzar las campanas al vuelo, sobre todo con la etapa reina del Tour a la vuelta de la esquina, el miércoles, con el temible Col de la Loze al final, en la cuarta y última etapa alpina.

"Pogacar va a atacarnos hasta París e incluso después en el autobús entre París y Eslovenia", dijo.

"No sé qué decir, es enorme. No nos esperábamos para nada una ventaja tan amplia", declaró, por su parte, Mathieu Heijboer, encargado del cronómetro en Jumbo, a la AFP.

"Las piernas han hablado. Ahora hay una ventaja. No digo que el Tour está decidido. Pero la carrera va a cambiar, eso seguro", añadió.

Por su parte, el esloveno, que cambió de bicicleta a falta de poco más 5 km, para tomar una más ligera y adaptada a la parte final de ascensión en la montaña, al contrario que el danés, que se mantuvo en la misma, restó importancia a esa acción, en la que empleó 14 segundos.

"Me costó algunos segundos, pero no fue eso lo que hizo la diferencia hoy. No fue mi mejor día. No pude hacer nada más", dijo Pogacar, vencedor del Tour en 2020 y en 2021.

"Esto no ha terminado, pero ahora cuenta con una buena ventaja, que va a ser difícil de restar", añadió el esloveno.

bur-psr/mcd

AFP