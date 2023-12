Diego Simeone (entrenador del Atlético de Madrid en rueda de prensa tras ganar 2-0 a la Lazio en Champions)

"A partir de octavos todos los equipos son buenos, da igual el primero que el segundo, siempre hay mucha calidad, pero lo que m√°s me gusta es que hemos dado un paso adelante de lo que ven√≠amos haciendo estos √ļltimos a√Īos donde siempre nos cost√≥ ganar, marcar, ahora hemos terminado esta primera parte en un lugar importante. M√°s all√° de eso, la alegr√≠a de ver que el equipo ha hecho un paso m√°s con respecto a lo que ven√≠a haciendo. Hemos mejorado el ritmo de juego, la din√°mica de presi√≥n. En todos los partidos que nos han tocado hemos sido mejores que los rivales. Ahora empieza otra etapa, ser√° complejo y habr√° que enfrentarlo con lo que es una eliminatoria sabiendo que no hay margen de nada. En diez d√≠as vamos a jugar cuatro partidos, no es excusa, pero primero esta la salud y hay algunos jugadores que hay que cuidarlos un poco porque no los podemos exprimir de la manera que el sistema nos hace exprimirlos. Me gustar√≠a enfrentarme a un rival que nos deje pasar de turno".

