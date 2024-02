Simone Inzaghi (entrenador del Inter de Milán en rueda de prensa tras ganar 1-0 al Atlético de Madrid en la ida de octavos de final de la Champions)

"Hemos hecho un gran partido. No olvidemos que nos enfrentamos a un equipo muy valiente que va a darlo todo para pasar. Estoy muy satisfecho del trabajo de todos. Es un trabajo de grupo. Thuram y Lautaro lo hicieron muy bien. Arnautovic ha sido importante como siempre ha sido. Me satisface como entrena. Es verdad que juega menos pero tiene que seguir jugando así, es casi seguro que tendrá más minutos pero tiene que mantener la actitud. Entró muy bien, pero fue una pena no conseguir el gol antes. Thuram tuvo algo (lesión), en los próximos día tendremos que hacer algunas pruebas para ver, pero la esperanza es que esté de baja poco tiempo. No se ha acabado nada, tenemos que seguir adelante pero soy optimista. El Atlético es un grandísimo rival, tiene un entrenador y unos jugadores fantásticos. Sabemos que en Madrid vamos a enfrentarnos a un estadio que los va a apoyar un montón. Hemos ganado el primer tiempo, ahora nos espera un segundo tiempo muy difícil".

Gr/dam