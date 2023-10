Luka Modric (centrocampista del Real Madrid a Real Madrid Televisión tras ganar 2-1 al Barcelona)

"Hemos mostrado nuestro carácter, nunca rendirse, ir hasta el final. Hicimos un buen segundo tiempo y merecimos ganar. (Bellingham) Ha caído con el pie derecho, muy contentos todos con su rendimiento, con su personalidad, cómo es como chico, no es casualidad que se ha adaptado tan bien porque es un chico top y está metiendo muchos goles, que creo que ni él se cree. Felicitarle por todo lo que está haciendo. Puro ADN del Real Madrid, creer hasta el final, no rendirse nunca. Contentos por una victoria muy importante pero hay que seguir porque queda mucho hasta el final. (500 partidos con el Real Madrid) Muy orgulloso de representar a este club tantas veces, partido 500 y contra un rival grande, en el Clásico, llegar a esta cifra y ganar el partido no puedes pedir más".

Gr/iga