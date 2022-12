"Hemos podido remontar", dice Tanaka

El autor del gol de la victoria japonesa sobre España 2-1 Ao Tanaka se mostró feliz por poder pasar a octavos del Mundial de Catar y sobre todo porque "hemos podido remontar" ante la Roja tras empezar perdiendo este jueves.

"Aunque encajamos ese gol en el primer tiempo, tuvimos una buena actuación, no es fácil tener la posesión del balón, queríamos pero no ha sido posible", dijo Tanaka, elegido hombre del partido, en rueda de prensa.

"Hemos sido capaces de anotar un gol más rápido de lo que esperábamos y si no hubiera llegado tan rápido, a lo mejor hubiéramos sido más agresivos", dijo, precisando que una vez por delante en el marcador, optaron por cerrar y salir al contraataque "y salió bien".

Tanaka afirmó que, pese a la victoria, "no cambia mi opinión, España sigue siendo una selección muy potente, fuerte y haber ganado ahora no significa que le vamos a ganar siempre. No me gustó la derrota de las olimpiadas, pero ahora hemos podido remontar".

El mejor hombre del partido destacó que la fortaleza de Japón es "jugar como un solo equipo, a nosotros se nos da muy bien jugar como un solo equipo", concluyó.

Gr/mcd

AFP