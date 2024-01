Jagoba Arrasate (entrenador de Osasuna, en rueda de prensa tras perder 2-0 con el Barcelona en la semifinal de la Supercopa de Espa√Īa)

"Me quedo con sensación de que hemos tenido nuestros momentos, necesitas eficacia en este tipo de partidos, ese gol marca la balanza porque luego hemos tenido que arriesgar mucho y a campo abierto nos han hecho el segundo. Sensación de rabia. Nos sentimos muy perjudicados (por el arbitraje) porque el criterio ha sido muy diferente en todo el partido. (Posible falta sobre Arnaiz antes del gol) Nos sentimos perjudicados en esa acción porque ha sido determinante para el partido. No voy a decir que la victoria del Barça haya sido injusta. Nos ha faltado acierto. Este partido nos tiene que servir de aprendizaje para lo que queda, el primer trimestre no ha sido bueno, esperemos que el segundo sea mejor. Agradecer a los que han venido porque se les escuchaba y decirles que vamos a intentarlo el miércoles que viene, que tenemos un partido muy importante (en Copa)".

