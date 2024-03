Francesco Calzona (entrenador del Nápoles en rueda de prensa tras perder 3-1 con el Barcelona y quedar eliminado en octavos de la Champions)

"Hoy no lo hemos hecho bien. Hubo momentos en que hemos trabajado bien, pero han sido demasiado pocos. Hay que dar más continuidad al trabajo en defensa. Tenemos que mejorar en este aspecto. Tenemos que trabajar, corregir errores, pensar en ganar partidos y jugar bien. Más que nada, jugar bien. Viniendo a Barcelona cabe la posibilidad de perder. El fútbol es esto, hay que volver a empezar, hay un partido importante el domingo. (Posible penal de Cubarsí a Osimhen) He vuelto a verlo, he hablado con las televisiones italianas y los expertos dicen que era penalti. Me hubiera gustado que el árbitro hubiese prestado más atención a este episodio. Todos han dicho que era penalti. Decepción porque podíamos haber jugado mejor durante más tiempo y lo positivo es que hemos luchado de igual a igual al Barcelona. Con los cambios quería incrementar la presión, pero igual no ha ido muy bien".

