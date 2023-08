La venezolana Yulimar Rojas celebró haber cumplido la misión por la vía rápida, con un único intento, y poder sellar sin demora la clasificación a la final de triple salto del Mundial de atletismo de Budapest.

"Ha sido lo que esperaba. Hoy venía a no desgastarme mucho, el calor está haciendo bastantes estragos. Solamente quería saltar y descansar. Estoy pensando en la final ya desde hoy. Esto no me preocupaba pero tenía que pasar por esta clasificación, son las normas, y ya voy directa a la final", celebró en sus palabras a los periodistas después de la ronda de clasificación de este miércoles.

"Estoy contenta y estoy tranquila para venir y hacer mi papel. Ahora a descansar bastante y para divertirme. Es un campeonato para eso y no presionarme", apuntó.

Rojas llegó a 14,59 metros en su único intento. La marca automática para pasar a la final es de 14,30 metros, por lo que no necesitó seguir saltando y el desgaste de energías fue mínimo.

"La temporada está siendo óptima. He intentado llegar aquí en mi mejor forma física, creo que es así. Estoy preparada para llegar a la pista y comerme la fosa, saltar y volar lejos. Ahora a prepararme psicológicamente y descansar, para soñar en grande el día viernes", apuntó.

Sobre su récord mundial (15,74 metros bajo techo, 15,67 metros al aire libre), Rojas insistió en que siempre lo tiene en mente pero que no se fija una fecha concreta para mejorarlo.

"Es lo que todo el mundo espera de mí, que bata el récord. Es lo que yo también espero de mí y lo que espero todos los días. Esta es una oportunidad más para acercarme a eso, para sacar la mejor versión de mi misma. Todavía tengo mucho que dar y estoy muy comprometida con eso", aseguró.

En caso de ganar el título el viernes encadenará cuatro títulos mundiales consecutivos, emulando lo conseguido en el salto largo por su entrenador cubano, Iván Pedroso, entre 1995 y 2001. La propia Yulimar Rojas bromeó con una enorme sonrisa sobre la posibilidad de alcanzar a su maestro.

"Todos los días pienso en eso, eso me motiva, me llena. Él lo sabe completamente. Quiero superarle en todos los sentidos. Sé que es bastante difícil, pero cada día me estoy acercando. Él está temblando", sonrió la dominadora absoluta del triple salto.

Dr/iga