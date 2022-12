"Increíble", "fuera de lo común"... Mbappé visto por las estrellas del fútbol

Un jugador "fuera de lo común", con una velocidad "increíble" y todavía mucho "potencial": las estrellas del fútbol ven a Kylian Mbappé como una de las futuras leyendas del deporte rey, y a veces lo comparan con los brasileños Pelé o Ronaldo.

. Los jugadores

Hugo Lloris (capitán de los Bleus), el 21 de noviembre: "Simplemente ha confirmado todas las esperanzas depositadas en él. Es difícil definir los límites, ya que su potencial es increíble".

Marcus Thuram (delantero de los Bleus), el 24 de noviembre: "Nunca deja de sorprenderme, de impresionarme. Pero lo que me encanta de él es que no ha cambiado, sigue siendo la misma persona, y le encanta el fútbol".

Ibrahima Konaté (defensor de los Bleus) el 7 de diciembre: "Kylian, es impresionante, pero no es algo que me sorprenda, porque cada año es mejor. Sinceramente, no sé a qué nivel llegará. Lo que impresiona es su explosividad, su técnica, su velocidad sobre todo".

Olivier Giroud (delantero de los Bleus), el 6 de diciembre: "Es increíble y todavía joven. Da miedo porque aún puede mejorar. Es muy eficiente, fue crucial y decisivo para nosotros. Evidentemente, es el mejor delantero con el que he jugado. Pero creo que aún no hemos visto lo mejor de Kylian".

Karim Benzema (delantero de los Bleus), junio de 2021 a la AFP: "Es un jugador muy bueno. Para ser tan joven, es capaz de hacer de todo. Estos son los jugadores que me gustan, que saben jugar a un toque, ser profundos. Ágil, rápido, efectivo".

Neymar (mediapunta del PSG), en noviembre de 2022 al diario The Telegraph: "Kylian es un jugador joven que ha crecido y mostrado su potencial, y aún tiene mucho por hacer".

Lionel Messi, a la cadena TUDN en septiembre: "Kylian es un jugador diferente, una bestia que es muy fuerte en el uno contra uno, que va al espacio, es muy rápido y marca muchos goles".

Zlatan Ibrahimovic (exdelantero del PSG), en noviembre de 2022 en Canal+: "Tomó la decisión correcta (de quedarse en París) por el PSG, no por sí mismo. Porque se ha llegado a un punto en el que él es más importante que el club. Y el club le dio las llaves para ello. Sin embargo, nunca eres más grande que un club".

. Dirigentes y entrenadores

Didier Deschamps (seleccionador de los Bleus), el 26 de noviembre: "Kylian es un jugador extraordinario. Y más allá de sus enormes cualidades, forma parte de un equipo. Kylian no va a hablar, no es lo suyo, pero en lo que hace es una locomotora".

Guy Stephan (segundo entrenador de los Bleus), el 6 de diciembre: "El aspecto emocional no juega para él, está por encima de eso, pudiendo mostrar todas sus cualidades, velocidad, golpeo, inteligencia, visión. Es alguien con hambre de récords".

Nasser Al-Khelaïfi (presidente del PSG), en mayo de 2022, sobre la renovación del contrato de Mbappé: "Desde que Kylian llegó a nuestra familia, a pesar de su corta edad ha hecho maravillas a todos los niveles. Se está convirtiendo en la piedra angular del proyecto del club para los próximos años".

Luis Campos (asesor de fútbol del PSG) el 18 de noviembre en Oporto: "Mbappé está todavía sólo al 40 o 50% de su potencial. Y se lo digo todos los días. Todavía puede dar mucho más porque es un jugador que aún no ha terminado su formación".

Noël Le Graët (presidente de la FFF), a Le Figaro durante el Mundial: "Es un tipo excepcional. Es uno de los mejores jugadores del mundo, es una estrella en este Mundial. Cuando tienes la suerte de contar con un jugador como él, te aseguras de que se sienta bien consigo mismo".

Florentino Pérez (presidente del Real Madrid), en el programa El Chiringuito, tras su renovación con el PSG: "Este Mbappé no es mi Mbappé. Pero si cambia... La vida da mil vueltas. La presión política y económica (...), más el dinero y el liderazgo deportivo, le hicieron cambiar de opinión".

. Leyendas del fútbol

Pelé (tricampeón del mundo), en julio de 2018, en Twitter: "Si Kylian sigue igualando mis récords así, voy a tener que volver a ponerme las botas...".

Bernard Lama (campeón del mundo en 1998), a la AFP en 2018: "Cuando agarra el balón y acelera, vuelves a los vídeos de Pelé de hace 30-40 años y ves las mismas cosas, los mismos regates, los mismos regates".

Michel Platini (ganador del Balón de Oro), a AFP en octubre de 2020: "Aportará mucho a la selección francesa, tiene cualidades extraordinarias. Si consigue progresar más, será sin duda el mejor jugador del mundo".

Youri Djorkaeff (campeón del mundo en 1998), a AFP durante el Mundial: "Si a los 23 años es campeón del mundo por segunda vez, ¡será quizá el próximo mejor jugador de la historia!".

Ronaldo (campeón del mundo con Brasil), a Marca durante el Mundial: "Va con una marcha más, ahora se juega rápido, pero él lo hace por encima de los demás. Pero no es solo la potencia y la velocidad, ya ven dónde pone los balones cuando remata. Hay cosas de él que me recuerdan a mí. Sabe utilizar los potenciales que tiene. Impresiona verlo en el campo".

AFP