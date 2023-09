"Los indicadores están en verde" para los Bleus, lanzó el medio scrum y capitán del XV de Francia Antoine Dupont, en una entrevista concedida a la AFP una semana antes del arranque del Mundial contra los All Blacks.

P: ¿En qué estado anímico os sentís antes del inicio del Mundial?

R: "¡Sentimos la emoción, que sube cada vez más! Hemos tenido algunos días de descanso que nos han permitido recargar las pilas, física y psicológicamente. Porque sabemos cuánto requiere mentalmente una competición así, además en casa, con todas las expectativas que eso provoca, que además es larga, con un primer partido el 8 de septiembre y una final el 28 de octubre. Por ello hay que conseguir mantenerse concentrados, encontrar momentos de recuperación y esos cinco días 'off' han sido muy importantes, para llegar el sábado (a la concentración de los Bleus a su campamento base) con un máximo de frescura y motivación para estar al nivel del evento".

P: Arrancaréis vuestro Mundial con un choque contra los All Blacks, que vienen de sufrir una contundente derrota contra Sudáfrica (37-5): ¿Qué piensa al respecto?

R: "Es cierto que han perdido ese partido pero habían ganado once de manera consecutiva justo antes, por lo que no me preocupo por ellos, estarán presentes en la cita. Conocen esta competición, son ellos quienes la han ganado más veces (igualados con Sudáfrica), siempre están presentes en los momentos que cuentan, con jugadores de la experiencia y calidad que tienen. En cualquier caso, para todo el mundo, ese partido es evidentemente hiperimportante, para lanzarnos en la competición y para que la gente siga a nuestro equipo y tenga ganas de animarlo durante toda la duración del Mundial. Un partido de apertura como local, evidentemente hay que ganarlo".

R: ¿No tenéis miedo a que el resto del recorrido en grupos, más "fácil" (Uruguay, Namibia e Italia), pueda convertirse en una trampa?

R: "El equipo técnico ha trabajado mucho sobre eso, hace ya mucho que conocemos los partidos. Tenemos una plantilla de 33 jugadores por lo que hará falta encontrar la rotación correcta para que cada equipo tenga el mejor rendimiento posible. No serán los mismos 23 alineados en los cuatro partidos. Lo que también es complicado en un Mundial, es que a veces tenemos cinco-seis días entre partidos, a veces diez. Pero el staff trabaja en ello desde hace meses y nosotros tendremos que responder cuando llegue el momento".

P: En 2015 y 2019, Francia cayó en cuartos. ¿Qué es lo que os hace creer que este año será diferente?

R: "Creo que nunca habíamos estado tan bien preparados, vistos de los cuatro años que hemos hecho, con un 80% de victorias, el Torneo Seis Naciones en 2022, una generación prometedora, jugadores talentosos que han adquirido experiencia, con una continuidad en la estructura del equipo, lo que no fue el caso en los diez últimos años... Los indicadores están en verde. Además, tenemos la suerte de acoger la competición, esperamos tener el apoyo del público. Incluso si sigue siendo un deporte, y los partidos habrá que jugarlos y ganarlos".

Declaraciones tomadas por Laure BRUMONT

lrb/mca/bvo/dam/iga