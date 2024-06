"Inside Out 2" recauda 100 millones de dólares en segundo fin de semana, estableciendo un récord

NUEVA YORK (AP) — La segunda semana de “Inside Out 2” resultó igual de alegre.

La secuela de Pixar recaudó 100 millones de dólares en venta de entradas en su segundo fin de semana, según estimaciones publicadas el domingo por el estudio, lo que establece un nuevo récord para una secuela de película animada en cines. El mejor segundo fin de semana anterior para un título animado fue con “The Super Mario Bros. Movie” con 92 millones de dólares. Sólo seis películas han tenido mejores segundos fines de semana.

En sólo una semana y media, “Inside Out 2” se ha convertido en la película más taquillera de 2024 hasta la fecha con 724,4 millones de dólares a nivel mundial, incluidos los 355,2 millones de dólares recaudados en los cines de Estados Unidos y Canadá. Eso supera el total mundial de 711,8 millones de dólares de “Dune: Part Two”. Es posible que “Inside Out 2” supere la marca de los 1.000 millones de dólares en aproximadamente una semana, lo que la convertiría en la primera película desde “Barbie” en lograrlo.

El alcance del éxito de “Inside Out 2” sorprendió a Hollywood, que se había acostumbrado a expectativas más bajas ya que la industria cinematográfica observó una caída en la venta de entradas de aproximadamente 40% por debajo de los totales previos a la pandemia de coronavirus, según la firma de datos Comscore, antes de que llegara “Inside Out 2”.

Sin embargo, el récord de “Inside Out 2” recuerda años pasados cuando alcanzar el total de 1.000 millones de dólares era más común para Walt Disney Co. También representa un éxito taquillero muy necesitado para Pixar que, después de experimentar con lanzamientos en streaming, reconsideró sus estrenos en cine y su estrategia para atraer a públicos masivos.

A continuación, las 10 películas más taquilleras entre viernes y domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Inside Out 2”, 100 millones de dólares.

2. “Bad Boys: Ride or Die”, 18,8 millones.

3. “The Bikeriders”, 10 millones.

4. “The Garfield Movie”, 3,6 millones.

5. “Kingdom of the Planet of the Apes”, 3,6 millones.

6. “If”, 2,8 millones.

7. “The Exorcism”, 2,4 millones.

8. “Thelma”, 2,2 millones.

9. “The Watchers,” 1,9 millones.

10. “Ghost: Rite Here Rite Now”, 1,5 millones.

AP