Crystal Sangris casi no concilió el sueño en tres días por el incendio forestal que amenazaba su ciudad natal en el norte de Canadá. Cuando le ordenaron evacuar su casa, su tensión se transformó en angustia.

"Jamás pensé que este día llegaría", dijo este viernes Sangris al borde de las lágrimas en el aeropuerto de Calgary, luego de abandonar su casa en Yellowknife, ciudad de 20.000 habitantes cercada por las llamas.

"No queríamos irnos, no queríamos dejar nuestro hogar", dijo Sangris, de origen indígena, a la AFP.

La ama de casa de 33 años, nacida y criada en esta ciudad de los Territorios del Noroeste, fue evacuada junto a su esposo y sus tres hijos este viernes en uno de los varios vuelos que aterrizaron en Calgary, a más de 1.700 kilómetros de distancia.

El aeropuerto de esta ciudad en la vecina provincia de Alberta se convirtió en centro de recepción para los evacuados, en una masiva operación sin precedentes en la región.

El incendio, a unos 15 kilómetros del área urbana de Yellowknife, podría llegar a la ciudad durante el fin de semana, advirtieron las autoridades, sobre todo porque las condiciones climáticas entorpecían la labor de los bomberos.

Los evacuados son registrados apenas aterrizar al aeropuerto y luego son trasladados por voluntarios y funcionarios municipales a los varios hoteles privados que están funcionando como refugios en esta emergencia.

En el terminal de vuelos nacionales de Calgary son recibidos además con agua y comida. Algunos llegan con sus mascotas. Los rostros preocupados.

"Estoy muy estresada y angustiada, al igual que toda mi familia. Estamos cansados", dijo Sangris, mientras aguardaban por el bus que los llevaría a su hotel asignado.

"Mi hija apenas tiene dos años. Todo es nuevo para ella, ella no entiende lo que está pasando. Y mi hijo tiene cinco años y sólo dice que quiere ir a casa. Le repetimos para tratar de hacerle entender que no podemos ir a casa".

Sangris dice que cuando las autoridades le informaron el jueves que debía empacar y prepararse para dejar su casa, trató de no entrar en pánico. "Quería permanecer fuerte por mis hijos".

Pero los nervios y el miedo se apoderaron de ella.

"Como que no quería salir de casa, como que se me salían las lágrimas", comentó. "No quería que mi hijo me viera. Pero yo estaba llorando (...) Me preguntó, 'mamá, ¿estás bien?', le dije que intentaría estarlo".

Cuando se decidió a empacar, eligió "aquello que valoraba" como la primera ropa que su hija usó al nacer, fotos de familiares fallecidos y fotos de sus hijos en la escuela.

Aunque "cansada", se dice optimista. "Sólo espero que superemos esto juntos, y que volvamos a casa para descubrir que Yellowknife no fue arrasado".

