Néstor Lorenzo (seleccionador de Colombia, en rueda de prensa tras ganar 1-0 a España en un amistoso)

"James es un gran jugador, distinto, está buscando su mejor forma y pensamos que lo mejor era que le rinda al equipo en el segundo tiempo y lo hizo muy bien. Ha demostrado que tiene mucho para dar a la selección. Uno sabe lo que puede dar James. La selección la siente de una manera especial. (Partido) El primer tiempo no me gustó, llegábamos tarde a las presiones y eso nos hacía correr atrás de la pelota y eso no es lo que habíamos planteando. Mejoramos en el segundo tiempo. (Victorias sobre Brasil, Alemania y ahora España) Le ganó el equipo, le ganó Colombia, le ganaron los muchachos. Creo que se ha trabajado mucho en esa parte de ser protagonista, de jugar contra cualquier selección de igual a igual. A veces nos cuesta, hoy nos costó en el primer tiempo. España es un gran equipo y por momentos nos dominó y a mí no me gusta que me dominen. Creo que el equipo ha trabajado para salir airoso, para cambiar desde lo táctico y la actitud de ser dominado a dominar o tener un mejor control del partido. En el segundo tiempo presionamos mejor y pudimos hacer tres o cuatro pases después de recuperar que era fundamental".

Psr-gr/dr