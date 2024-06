"La clave estuvo en que no encajamos en la primera parte", reconoce Kroos

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, al micrófono de la televisión pública alemana ZDF tras conquistar la Liga de Campeones en su último partido con el Real Madrid:

"Ya me había despedido desde un punto de vista personal la semana pasada en el estadio, pero por supuesto quería decir adiós con la victoria en esta final. Resultó decisivo no haber encajado ningún gol en el primer tiempo. Nuestra primera parte no fue nada buena. Pero creo que regresamos mejor. Llevó mucho tiempo para que fuésemos el mejor equipo esta noche".

tba/mdm/iga/pm

AFP