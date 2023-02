"La escapatoria fue el horno", dice sobreviviente de los incendios en Chile

Cuando intentaba salvar su casa, las llamas cortaron el paso a Pedro Aroca y tuvo que ingresar a un horno de barro para sobrevivir durante los incendios en el centro sur de Chile.

"Luch√© echando agua y tuve que acudir al horno porque era el √ļnico refugio que ten√≠a. No hab√≠a otra parte. La escapatoria fue el horno", cuenta a la AFP Aroca, residente de Santa Juana, en la regi√≥n del Biob√≠o (550 km de Santiago).

El viernes 3 de febrero, la casa del agricultor de 68 a√Īos termin√≥ consumida por las llamas. Aroca es una de las 5.557 personas que se quedaron sin hogar en la actual crisis de incendios.

En su caso, contar con 30 a√Īos de experiencia fabricando carb√≥n fue clave para salvar su vida y la de su perro, Dante. Sab√≠a que si se quedaba de pie no sobrevivir√≠a, as√≠ que se tendi√≥ sobre sus codos y rodillas en el interior del horno hasta que pudo ser rescatado.

"Si usted se para ahí dentro, el caldeo (calor) y el humo no lo va a dejar vivir. Pero si se tira al piso, se logra sobrevivir", relata Aroca mientras muestra el horno. Ahora intenta sobreponerse y ya trabaja en la reconstrucción de su casa.

Como esta son muchas las dram√°ticas historias divulgadas en redes sociales y medios locales en una semana de emergencia que deja al menos 24 muertos y 2.196 heridos, en las regiones de Maule, √Ďuble, Biob√≠o, La Araucan√≠a.

- Todos a la piscina -

Marisela Sáez también tuvo que improvisar para mantener con vida a su familia: se arrojó a una piscina con sus hijos tras verse rodeada por las llamas.

Un video viralizado muestra el momento en que ante la cercan√≠a del fuego en un sector rural del municipio de Santa Juana, el due√Īo de una parcela vecina conmin√≥ a la mujer y a su familia a meterse a la piscina.

"El vecino nos dijo que ten√≠amos que hundirnos hasta el cuello. Me arrodill√© y abrac√© a mi hija, mi madre abrazaba a mi peque√Īito. Mi padre y los vecinos se metieron y ah√≠ sent√≠ el fuego, sent√≠ el calor y pens√© que aqu√≠ √≠bamos a morir todos", dijo S√°ez a un canal local.

El piloto espa√Īol Felipe Bru denunci√≥ a medios locales que el martes 7 de febrero tres hombres le negaron la extracci√≥n de agua desde una piscina de regad√≠o, en un predio privado, cuando un grupo de helic√≥pteros socorr√≠a cuatro casas que se quemaban en Yumbel, regi√≥n del Biob√≠o.

"Es primera vez que me han negado la posibilidad de recoger agua durante una emergencia. (...) Es realmente penoso ver la situaci√≥n de que la llama no baja y el agua no llega", dijo a la AFP el piloto de 55 a√Īos, quien cont√≥ que al final no pudieron impedir que una de las casas se quemara completamente.

En respuesta, un ni√Īo de 12 a√Īos de la localidad de Tom√©, en la misma regi√≥n, escribi√≥ en un cart√≥n "AQUI AGUA PICINA BAJAR" y se par√≥ cerca de su casa para ver si pasaba alg√ļn bombero. La foto del menor con su cartel tambi√©n se hizo viral.

"En la noche bajaron dos camiones, pero no pudieron sacar agua. Una camioneta sí sacó agua para ir en ayuda, (gracias a que) traía su motobomba", dijo la madre del menor al canal de TV Mega.

Axl/ps/ag

AFP