"La final no se juega, se gana", advierte con ambición Kolo Muani

Randal Kolo Muani, que puso el 2-0 definitivo en la victoria de Francia sobre Marruecos en semifinales del Mundial de Catar-2022, afirmó que el equipo está "soñando" despierto y que ahora quiere ir a ganar la final contra Argentina del domingo.

"No me lo creo. Es una locura, estamos soñando. Sinceramente, no sé qué está pasando. Estoy muy orgulloso de mis compañeros. Espero que lleguemos muy lejos, que ganemos esta copa", declaró a la televisión beIN Sports.

"La final no se juega, se gana. Vamos a afrontar ese partido como siempre hemos hecho desde el inicio de esta competición, con motivación y concentración. Tendremos que seguir siendo nosotros mismos, continuar enfrentándonos al rival como siempre hemos hecho, siendo fuertes mentalmente y manteniéndonos unidos", subrayó.

El jugador de 24 años el Eintracht Fráncfort alemán afirmó estar "en una nube".

"Estamos muy contentos, en el vestuario todo el mundo estaba feliz. Estamos muy unidos con esta victoria, hay mucho amor. Realmente queremos esta copa", insistió.

"Aunque hemos sufrido, hemos sido fuertes defensivamente, esa es nuestra fuerza. Era un partido muy complicado. Sufrimos, pero pudimos marcar ese segundo gol", afirmó en alusión a su tanto en el minuto 79, que alivió a su equipo.

Por su parte, el mediocampista Youssouf Fofana advirtió que los 'Bleus' tienen "hambre" de victoria el domingo.

"Por el momento, no me doy cuenta de lo conseguido. Son mis seres cercanos y los mensajes que voy a recibir los que me van a ayudar a darme cuenta, no soy consciente de que voy a jugar una final (del Mundial)", declaró Fofana a la televisión TF1.

"El presidente (de Francia, Emmanuel Macron) nos dijo que estaba sin palabras", reveló.

Fofana señaló que Argentina, el rival del domingo, es un "gran equipo".

"Es un gran desafío, es una final. No hay partido fácil desde que salimos de la fase de grupos. Tenemos hambre", avisó.

jr/rbo/dr/mcd

AFP