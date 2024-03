Luis de la Fuente (seleccionador español, en rueda de prensa tras perder 1-0 con Colombia en un partido amistoso en Londres)

"No es agradable perder ningún partido, y habíamos perdido esa costumbre. Teníamos un rival muy poderoso enfrente, me quedo con lo positivo, hemos tenido 35 minutos muy buenos y en la segunda parte hemos perdido el control. Los debuts (de jugadores) no han sido de manera caprichosa. No nos gusta perder, pero la lectura interna es bastante positiva. (Dibujo diferente) Los buenos futbolistas no son incompatibles, pueden jugar con cualquier sistema siempre que mantengamos nuestra idea, no interpretéis esto como una probatura, era un plan para competir. En el primer tiempo nos ha ido muy bien, pero en el segundo nos han sacado del partido, no hemos podido combinar, se han distanciado las lineas, después del gol nos ha costado reaccionar. No ha faltado ambición ni seriedad, veníamos a competir para ganar contra un rival importante, a veces sale bien y otras no. Para nada ha faltado ambición y ganas de competir, los jugadores están mal porque no les gusta perder. No nos gusta perder y cuando un equipo viene de una racha de victorias como nosotros... Nada justifica la derrota, pero las conclusiones después de cuatro meses (sin concentraciones) es que los jugadores tienen la idea, lo que necesitamos es tiempo y no tenemos mucho. Estamos muy contentos porque todas las conclusiones que hemos sacado son positivas. (Cambios en Colombia) Un jugador determinante ha sido la aportación de James que ha interpretado muy bien el pase a la profundidad de Luis Díaz".

