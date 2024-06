"La mejor noche de mi vida", celebra Bellingham

Jude Bellingham declaró, visiblemente emocionado, ante el micrófono TNT Sports tras ganar a Liga de Campeones con el Real Madrid ante el Borussia Dortmund (2-0), este sábado en Wembley:

"Siempre soñé con jugar este tipo de partidos. Vas por la vida y hay mucha gente que dice que no puedes hacer cosas... Estaba tranquilo hasta que he visto la cara de mi madre y de mi padre allí. Mi hermano pequeño está allí y estoy tratando de ejercer un rol de modelo para él. No puedo expresarlo con palabras. La mejor noche de mi vida".

Iga/pm

AFP