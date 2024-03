Imanol Alguacil (entrenador de la Real Sociedad en rueda de prensa tras perder 2-1 contra el PSG en la vuelta de octavos de Champions)

"Si juega con este nivel (el PSG) es serio candidato a la final de Champions, no es sólo el poderío físico, la calidad, es la manera de defender, de apretar, es complicado, si no hemos visto una buena versión de la Real Sociedad con balón es por la gran presión del PSG. Hoy ellos han estado por encima, nos ha faltado atrevimiento, en el segundo tiempo hemos demostrado carácter, orgullo, hemos tenido cinco ocasiones claras, por eso el aficionado ha despedido al equipo como lo ha despedido. Le vamos a dar mucho valor a lo que ha hecho el equipo en esta Champions. En estos momentos es candidato serio a llegar a la final, la Real ha competido de tú a tú, no ha sido posible, he salido del campo superorgulloso, muy emocionado por lo que han hecho los jugadores. Seremos conscientes cuando pase el tiempo del valor que tiene este equipo. Es impresionante la fase de grupo que ha hecho, es impresionante cómo se ha comportado en esta eliminatoria. En estos momentos, el PSG es para mí el equipo favorito para jugar la final, no es sólo el poderío físico, la calidad, sino también el trabajo defensivo, y por eso no hemos podido. Es el peaje por haber competido en tres competiciones".

Gr/mas