Brendan Rodgers (entrenador del Celtic tras perder 6-0 con el Atlético de Madrid en Champions):

"La tarjeta roja ha sido un punto de inflexión en un partido que empezamos bien, con confianza, cuando te expulsan un jugador así nos sentimos muy decepcionados porque no pensamos que fuera una roja. A medida que avanza el partido notamos el cansancio y nos han metido goles de todos los colores. Creo que si ves la imagen aparte (en el VAR), lo que se ve es que levanta el pie nuestro jugador, no se ve la intensidad de la entrada, son ambos jugadores los que chocan. En los primeros dos goles hemos cometido errores en defensa. Quedan puntos en liza y queremos intentar hacerlo mejor que el año pasado. Tenemos que ver este partido como un partido aparte, aquí hay jugadores con un nivel distinto al nuestro. No quiero ser demasiado crítico con mis jugadores que se enfrentan a un Atlético que tiene jugadores de altísimo nivel. Parece que hemos asistido a un partido de videojuego. Nosotros estamos tocando casi este nivel pero no estamos al nivel de un Atlético de Madrid".

Gr/pm