"Las sensaciones son muy buenas", avisa Alcaraz tras entrenarse en Roma

"Las sensaciones son muy buenas", señaló el español Carlos Alcaraz este viernes en rueda de prensa tras sus primeras tomas de contacto en el Masters 1000 de Roma, en el que iniciará su primera participación el sábado ante su compatriota Albert Ramos.

"He entrenado un par de veces, ayer con Juanqui (Ferrero, su entrenador), hoy con Stefanos (Tsitsipas), y me he encontrado bastante bien, pegándole bien a la bola. Son condiciones distintas y es mi primera vez en Roma, no sabía cómo iba a ser, y los primeros 'feelings' han sido buenos", analizó.

Alcaraz llega a Roma tras reinar por segundo año consecutivo en la gira española de tierra batida, renovando sus títulos en Barcelona y Madrid.

"Me siento muy bien físicamente, acabé cansado en Madrid por la exigencia, pero hemos tenido varios días para desconectar y descansar, para venir aquí de la mejor manera posible. No tengo molestias y vengo con muchísimas ganas de jugar aquí", dijo.

Con solo debutar en el Foro Italico Alcaraz, número dos mundial, recuperará el N.1 en detrimento de Novak Djokovic, que el jueves dijo que su joven rival, que acaba de cumplir 20 años, merecía el trono.

"Es muy bonito recibir elogios de los más grandes del tenis, para mí es una maravilla. Estamos teniendo una rivalidad por el número 1 bonita", respondió a la leyenda serbia que cumplirá 36 años el 22 de mayo. Ambos podrían enfrentarse en la final del torneo de la capital italiana.

De nuevo con el número 1, Alcaraz viajará a París como primer cabeza de serie de Roland Garros, donde buscará su segundo Grand Slam tras ganar el último US Open.

"Mi sueño más grande en el tenis es convertirme en uno de los mejores de la historia. Siempre he dicho que es muy complicado, muy ambicioso, demasiado grande, pero no le tengo miedo a intentarlo y voy a darlo todo para conseguirlo", avisó este viernes.

Al/pm/dr

AFP