"Las sensaciones son parecidas a la final del Mundial", afirma Lautaro

Lautaro Martínez, campeón del mundo con Argentina en diciembre pasado, afronta apenas seis meses después una segunda final importante, el sábado en Estambul, contra el Manchester City, en busca del título de la Liga de Campeones.

El delantero del Inter de Milán, de 25 años, afirmó este viernes que las sensaciones y las ganas de vencer son las mismas.

"Cambia poco, solo cambia la camiseta. Las sensaciones son parecidas, únicas, porque sabes que has llegado al final, gracias al gran esfuerzo y al trabajo del año y del equipo. Eso es lo importante. Es la última etapa y tenemos que dar ese paso para hacer un buen partido por los aficionados y el club", afirmó Lautaro Martínez.

El delantero del Inter se verá las caras con su compañero de selección, Julián Álvarez, a quien invitó a su reciente boda, pero el atacante del City no se pudo desplazar.

"Sabemos que el City es un rival muy difícil de afrontar por la calidad colectiva e individual. Hemos preparado de la mejor manera esta final. Nos quedan dos entrenamientos para ajustar los detalles, para después poner en el campo todo lo que hemos entrenado", añadió el argentino.

Lautaro Martínez, en caso de victoria, se convertiría en el tercer futbolista de su país, junto Leo Messi y Ángel Di María, en ganar Champions y Mundial, seis meses después de haber logrado una corona importante con la selección albiceleste.

"Es una temporada muy positiva para mí y mi familia, con los títulos de la Supercopa italiana y la Copa de Italia. Tras la final del Mundial, hoy me toca afrontar la final de Champions. Estoy muy contento de la temporada que pude realizar y ojalá lo podamos coronar de la mejor manera”, explicó.

- Molestias del tobillo -

Lautaro Martínez afrontó el Mundial con molestias en un tobillo, una lesión superada ya.

El técnico albiceleste, Lionel Scaloni, le ha dado descanso de cara a los dos amistosos de junio.

"La verdad es que lo del tobillo ya pasó. Ha sido una temporada muy intensa, con seis meses con dolor. Ya me curé. Scaloni me dio descanso por la final y para descargar el tobillo, con todos medicamentos que me puse para jugar el Mundial", afirmó.

"Este partido significa mucho para mí, para todos los compañeros. Es un objetivo muy importante. Tenemos crédito después de haber pasado una fase de grupos en la que estaban Barcelona y Bayern Múnich, y después de eliminar a Benfica, Oporto y Milan. Estamos en la final merecidamente, hemos hecho un gran trabajo. Siento la responsabilidad, he estado cinco años en el Inter y mis compañeros también estarán listos para esta final", dijo.

El Inter ha ganado tres Champions, la última en 2010, mucho tiempo después de haberla logrado dos veces en los sesenta.

"No sé si llamarlo obligación ganar este final. Tenemos mucha ilusión, muchas ganas de volver a llevar la copa a Milán. Ojalá podamos hacer un buen partido. Es un sueño muy grande y muy difícil. Hemos hecho muchos partidos para llegar. Queda un último paso para llevarnos la Copa", resumió.

"Para ganar, la personalidad es primordial. Hay que jugar con corazón y tener las ganas de ganar y alzar el trofeo. Hemos jugado con este espíritu. He pedido a mis compañeros coraje y jugar con inteligencia", indicó.

- Emular a Milito -

Lautaro Martínez logró un doblete en mayo en la final de la Copa de Italia contra Fiorentina, lo que permitió al Inter ganar el trofeo, emulando a su compatriota Diego Milito, autor de los dos goles que hicieron que el Inter ganara la final de Champions en 2010 contra el Bayern Múnich.

"Es un orgullo que Diego Milito haya podido dejar su marca. Soy consciente de lo que es para esta institución. Ojala yo pueda hacer un gran partido y ayudar a mis compañeros y tratar de hacer una parte o algo similar a lo que hizo él", concluyó.

Psr/dr

AFP