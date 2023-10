Álvaro Morata (delantero de la selección española a Teledeporte tras ganar a Escocia 2-0)

"Son un rival difícil, fuerte físicamente y nos ha costado, pero hemos ganado y muy contentos. He tenido una (ocasión) antes del gol, pero ha pasado rozando el larguero. No hemos tenido tantas ocasiones, pero ganamos. Estoy muy contento, lo importante era seguir ganando, seguir metiendo goles. Hoy vamos a disfrutar y a partir de mañana volveremos a enchufar la cabeza".

Bryan Zaragoza (extremo debutante con la selección española a Teledeporte, tras ganar 2-0 a Escocia)

"Hoy ha sido un día muy especial para mí, debutar en mi tierra. El míster me pedía que encarara, que sacara centros. Cuando juegas con jugadores de tanto nivel como los de la selección es todo más fácil. Desde el primer día me integré muy bien, todo ha sido muy fácil porque ellos me lo han puesto muy fácil. He trabajado toda mi vida para esto, estoy muy preparado para esto, he trabajado mucho para llegar aquí y estoy preparado para esto."

