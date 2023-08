El brasileño Caio Bonfim, primer medallista del atletismo latinoamericano en el Mundial de Budapest al colgarse el bronce en los 20 kilómetros marcha este sábado, aseguró que su sueño es una medalla olímpica y que dará el máximo por conseguirlo en París-2024.

"Tengo el sueño de una medalla olímpica, pero ese es también el sueño de todos los demás, así que no será fácil. Yo por mi parte lo voy a dar todo para una medalla olímpica allá en París", declaró a la AFP al término de la prueba, envuelto en una bandera de Brasil y con la medalla colgada al cuello.

Es su segundo bronce en un Mundial, después del conseguido en Londres en 2017.

"Después de ganar aquella medalla, fui al siguiente Mundial (el de Doha en 2019) a por otra medalla y quedé el número 13. Después en el Mundial del año pasado (en Eugene) fui sexto y es ahora cuando he podido volver a conseguirla. Mantenerse entre los mejores es muy difícil. Estoy muy contento de haber podido volver a vivir esto, es algo muy importante para mí y para la marcha de mi país", se enorgulleció.

Caio Bonfim llegó a estar peleando por la plata en los últimos tramos, pero prefirió no arriesgar por temor a una descalificación en su duelo por el segundo puesto con el sueco Perseus Karlström.

Terminó con un tiempo de 1h17:47, ocho segundos por detrás de Karlström (1h17:39) y a quince del ganador, el español Álvaro Martín (1h17:32).

"En la carrera pensé en todo, en el oro, en la plata, en el bronce. La marcha atlética es especial, hay jueces y tienes que ser muy inteligente. Yo terminé con dos amonestaciones. He peleado por la plata, él también peleó y a mí me costaba más porque una amonestación me dejaba fuera, así que me centré en cuidar la técnica para quedarme con esta medalla", explicó.

Bonfim también se alegró de compartir podio con el campeón Álvaro Martín, al que vio "muy fuerte" durante la prueba.

"Yo crecí viendo a Paquillo (Fernández), así que estoy muy contento de compartir podio con un español. España tiene una historia muy grande con la marcha", dijo.

