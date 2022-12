"Los jugadores no se conforman con estar en cuartos", afirma Regragui

El seleccionador marroquí, Walid Regragui, aseguró este viernes que sus jugadores "no se conforman con estar en cuartos" y quieren seguir haciendo historia el sábado contra Portugal en el Mundial de Catar.

"Son unos cuartos de final, a medida que pasan los partidos, la dificultad crece, nos enfrentamos a otro de los mejores equipos del mundo y vamos a intentar darlo todo para volver a dar la sorpresa", dijo Regragui en la rueda de prensa previa al encuentro en Doha.

"Va a ser un partido equilibrado y que se va a decidir por detalles", añadió Regragui, que tras eliminar a España en octavos quiere más.

"No estamos en una nube, a los jugadores les digo que todavía no hemos hecho nada. Estamos aquí para romper las estadísticas y cuando digo que los jugadores tienen hambre, es que tienen hambre, no se conforman con estar en cuartos", dijo el seleccionador marroquí.

"Fijarnos demasiado en Portugal nos puede dar problemas, tenemos que centrarnos en lo que sabemos hacer bien y mejorarlo. Portugal es el favorito, nosotros somos la pequeña sorpresa, la piedra en el zapato, pero somos complicados de afrontar", recordó Regragui.

El seleccionador marroquí dejó claro que, al igual que hizo con España con un muro defensivo contra el que se estrelló la Roja, frente a Portugal "haremos igual, pero trataremos de disputarle un poco más la pelota".

Último equipo africano y árabe en liza, Marruecos contará con un gran apoyo en las gradas del estadio Al-Thumama.

"Somos un equipo árabe y africano, sentimos en las redes sociales ese apoyo de todo un continente, de toda la región árabe, y esos aficionados han venido a animarnos para vernos hacer historia y vamos a hacer historia para todos", afirmó Regragui, agradeciendo el apoyo.

Respecto a su plantilla, el seleccionador marroquí admitió que "hemos sufrido algunas lesiones".

"(Nayef) Aguerd espera a saber si podrá jugar mañana", adelantó Regragui, asegurando que "tendremos que buscar soluciones".

Gr/psr

AFP