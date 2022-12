"Los penales son siempre crueles, salimos vacíos", dice Lloris

"Hacía falta un ganador y se decidió en penales, son siempre crueles y salimos vacíos", señaló el capitán francés Hugo Lloris, este domingo en la televisión francesa tras caer 4-2 en la tanda decisiva después de haber empatado 3-3 en la final del Mundial frente a Argentina.

"El único lamento que podemos tener es haber tirado completamente la primera parte. Pero no nos hemos dejado nada", señaló el arquero francés.

Francia fue capaz de llevar el partido a la prórroga con dos goles en la recta final. En la prolongación volvió a empatar un nuevo tanto de Lionel Messi. Todos sus goles llevaron la firma de Kylian Mbappé.

"Pudimos darnos por vencidos con 2-0, pero seguimos creyendo para darle la vuelta al partido. Cuando la suerte no quiere sonreír...", dijo.

"Tuvimos una ocasión en el minuto 120 que nos ponía 4-3... Pero hay que felicitar a los argentinos, hicieron un gran torneo y una gran final", añadió.

"Es una noche dolorosa para todos los jugadores, el equipo técnico y los aficionados, sentimos dolor por perder", concluyó.

También tomó la palabra el central Raphael Varane: "Muy triste por la derrota pero muy orgulloso de este equipo. Hoy ha sido un partido difícil, donde durante una hora no estuvimos bien. Con mucho corazón volvimos y luchamos hasta el final".

Varane hizo referencia a las lesiones y al virus que perturbó la concentración francesa en la última semana.

"Ha sido una competición con muchas dificultades, pero este equipo nunca bajó los brazos y luchamos hasta el final. Vaciamos toda nuestra energía en el campo para intentar ganarlo", dijo.

"Estoy triste, pero orgulloso también. No conseguimos aplicar el plan que teníamos. Lo intentamos pero las cosas no salían bien. No sé si por algo físico o psicológico, pero no estábamos en el partido", siguió.

"Cuando empatamos estábamos mejor a nivel físico y empujamos para ganarlo pero no lo conseguimos. Estoy orgulloso de todo lo que hicimos", concluyó.

Pm/psr

AFP