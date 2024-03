Luis Enrique Martínez (entrenador del PSG en rueda de prensa tras ganar 2-1 a la Real Sociedad en la vuelta de octavos de final de la Champions)

"Estamos satisfechos y contentos, el equipo ha respondido a lo que viene haciendo durante la temporada, ambicioso, ir a por el partido, no especular con el resultado. Hemos hecho un muy buen partido que ha impedido que la Real se metiera en la eliminatoria. (Gestión de Mbappé) No hace falta que lo gestione, Mbappé se gestiona solo. Hoy ha estado más posicionado más fijo de lo que le solemos recomendar, normalmente tiene libertad, hoy ha estado más fijo en la banda izquierda por que queríamos dejarlo en buena posición en el último tercio, donde cuando lo dejas de cara a la portería es letal. El equipo ha estado muy bien. Hemos presionado muy bien a la Real, no ha podido meterse en ningún momento en la eliminatoria y creo que eso tiene mucho mérito. (Favoritos) En ilusión no nos gana nadie. No tenemos ninguna presión, no hemos ganado la Champions. Nuestro equipo está en una clara mejoría y hasta dónde puede llegar ya veremos. Iremos a cada eliminatoria con mucha ilusión. (Ganar la Champions) En París, desde que he llegado es como el trofeo a ganar, pero no añadamos presión al equipo, es uno de los equipos más jóvenes, no puede significar que ese objetivo sea una carga, tiene que ser una ilusión, una motivación y a partir de ahí competir contra quien sea".

Gr/pm