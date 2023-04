"Me encanta" interés de Brasil, afirma un Ancelotti que quiere cumplir su contrato con Real Madrid

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, expresó este sábado su ilusión por el interés de la selección brasileña de contar con sus servicios, aunque afirmó que quiere respetar su contrato con el club blanco.

"Cada uno puede opinar lo que quiere, y después, hay la realidad. En mi caso, es bastante sencilla, tengo contrato, y quiero cumplir el contrato, porque me gusta el Real Madrid, me gusta este club, y todo lo que pueda pasar después, mi contrato, es el futuro, y nadie conoce el futuro", afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo contra el Valladolid, de la 27ª fecha de LaLiga.

Ancelotti, que tiene contrato esta temporada y una más, hasta 2024, se remitió una y otra vez a su compromiso con el equipo español.

"La realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta, y me da mucha ilusión. Después, hay que respetar el contrato, un contrato que quiero cumplir", insistió.

El entrenador italiano recalcó una y otra vez que seguirá en el Real Madrid mientras se lo permita el club español.

"El tema es bastante sencillo, no me sorprende que hayan estos rumores, pero todo esto no me preocupa. Lo que me preocupa en este momento es cumplir con este club, con este equipo. Todo está bastante claro, yo sigo aquí hasta que el Madrid me permita seguir aquí", dijo.

"Noto mucho cariño del presidente, de la afición, de los jugadores, el ambiente es muy tranquilo a mi alrededor, y yo también estoy muy tranquilo, tenemos dos meses y medio para intentar ganar dos títulos", se extendió.

A la pregunta de si se reuniría con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, Ancelotti indicó que no tendría problemas en saludarlo.

"No lo conozco. Si él quiere hablar conmigo, me encantaría encontrarlo y saludarlo", afirmó.

Tras iniciar esta segunda etapa como técnico del Real Madrid, Ancelotti dijo que el club blanco sería su última experiencia como entrenador y una vez que terminase su relación con la entidad española se retiraría.

A la pregunta de si mantiene la misma posición de dejar el fútbol tras su experiencia blanca, el técnico ya no fue tan rotundo.

"No", señaló ante esa cuestión. "Vamos a ver", continuó, en la rueda de prensa previa al duelo en el Bernabéu contra el Valladolid, el domingo a las 14h15 GMT, correspondiente a la 27ª jornada de LaLiga española.

Pero ese partido contra el Valladolid, decimosexto en la tabla, parecía lo menos importante este sábado en la previa del encuentro.

Pve-psr

AFP