"Me gustaría jugar Roland Garros", dice Murray

El tenista británico Andy Murray, que cayó este jueves en primera ronda del Masters 1000 de Madrid, admitió que le gustaría jugar en Roland Garros.

"Sí, me gustaría jugarlo (Roland Garros) porque no sé si tendré otra oportunidad de jugar allí. Mientras me sienta en forma y bien, me gustaría tener la oportunidad", afirmó Murray en rueda de prensa.

"También tengo otras ambiciones como competir en Wimbledon y esas cosas, aunque ya sé que sentado aquí hoy no suena muy realista, pero creo que es una posibilidad", afirmó el tenista escocés.

"Según mi experiencia, cuando he ganado en Wimbledon fue en 2013, que no jugué Roland Garros y gané, y en 2016 que jugué mi mejor Roland Garros y gané en Wimbledon. No supuso necesariamente un impacto, así que no sé".

"Es imposible decir qué es lo correcto, aunque obviamente es un Grand Slam y me gustaría jugar", afirmó Murray, que este jueves cayó ante el italiano Andrea Vavassori 6-2, 7-6 (9/7).

"No fue muy bien. Empecé a jugar un poco mejor hacia el final, pero el inicio fue lento", explicó el tenista escocés, de 35 años, añadiendo que su rival "jugó muy bien al principio con un gran saque".

"En el segundo set estuve un poco más metido. Estaba jugando creo que un poco mejor, con sensaciones positivas, pero algunos de los errores son difíciles de explicar", lamentó.

Gr/dr

AFP