"Me ha gustado cómo hemos jugado la segunda parte", dice Guardiola

Pep Guardiola (entrenador del Manchester City en rueda de prensa tras empatar 3-3 con el Real Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions)

"Ha sido partido entretenido, hemos atacado de diferentes maneras, los dos equipos han atacado, los goles increíbles que se han marcado, me ha gustado cómo hemos jugado la segunda parte. Las transiciones que hacen son muy complicadas y hemos controlado bastante bien el partido, es el Real Madrid, el Bernabéu, es especial. En la segunda parte hemos jugado con mucha personalidad, marcar tres goles en el Bernabéu está muy bien. (Gol de Phil Foden) No lo encontramos en la primera mitad, pero tiene esta chispa para crear algo, para marcar goles. (Baja de De Bruyne) Me lo dijo en el vestuario, cuando llegamos, empezó a ponerse malo, a vomitar, no se sentía bien para jugar el partido. Me ha sorprendido que Vinicius jugara por dentro y Rodrygo por fuera. Prefiero jugar la vuelta en casa por razones obvias, pero ser favorito con el Real Madrid, el rey de esta competición, no lo sé. El favorito será el que juegue mejor, pero nuestra gente nos va a echar una mano y seguro que será un buen partido. Tomamos bien el empate. Es un buen resultado. Tengo demasiada buena opinión de este equipo para pensar que vamos a venir aquí a hacer juegos florales. Es una eliminatoria abierta e intentaremos resolverla en casa".

Gr/iga