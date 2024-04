"Me he sorprendido a mí mismo", afirma Alcaraz

El español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, afirmó este viernes haberse sorprendido del nivel con el que ha jugado en su debut en el torneo de Madrid ganando al kazajo Alexander Shevchenko 6-2, 6-1.

"Me he sentido muy bien en la pista, en el antebrazo no he notado nada, que es algo bueno, porque aunque no quiera es algo que está en mi cabeza", dijo Alcaraz en rueda de prensa.

El español estrenó este viernes en Madrid su temporada en tierra batida tras ser baja en Montecarlo y Barcelona por sus problemas en el antebrazo derecho.

"Ha sido un partido muy completo, a un gran nivel. Me he sorprendido a mí mismo del nivel al que he jugado hoy", aseguró Alcaraz tras su victoria, aunque se mostró cauto respecto a sus posibilidades en Madrid.

"Voy partido a partido. Obviamente, cada vez que entro en pista quiero ganar, pero lo principal ahora mismo es no notarme el antebrazo", afirmó el vigente campeón del torneo madrileño.

"A la más mínima que me note algo en el antebrazo, dudo que pueda seguir, así que ahora mismo lo principal es intentar disfrutar en pista, intentar que no note el antebrazo", explicó.

"Y si me siento bien, luego viene el juego y vienen los resultados", añadió Alcaraz, cuyo objetivo es "seguir sumando horas en pista".

"Quiero seguir sumando horas de competición en pista sin tener molestias en el antebrazo", aseguró el ganador de las dos últimas ediciones del Masters 1000 de Madrid.

Todavía el martes, Alcaraz no estaba seguro de si podría jugar en la Caja Mágica.

"Ayer (jueves) fue el momento que decidí que puedo jugar", explicó el murciano, detallando que desde su decisión de no jugar en Barcelona no había vuelto a entrenar hasta su llegada a Madrid.

"Fue una semana sin tocar la raqueta y vine aquí sin saber qué iba a pasar. Fui entrenando cada vez con más intensidad y viendo que no iba notando el antebrazo, pues iba incrementando la intensidad", dijo.

"Ayer jugué un set con Medvedev y al no notarme nada en todo el entrenamiento durante una hora y media, me dije 'estoy preparado para poder jugar'. Así que hasta ayer estaba pensando si jugar o no", insistió.

Alcaraz se medirá en tercera ronda al brasileño Thiago Wild, que se impuso este viernes al italiano Lorenzo Musetti 6-4, 6-4.

"Tiene un juego muy bueno, muy agresivo, le ha ganado a gente buena. Lo he visto en varios partidos y el nivel que tiene es muy alto, así que es un partido que vamos a pelearlo", concluyó.

Gr/iga