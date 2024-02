Giovanni Simeone (delantero del Nápoles a Movistar+ tras empatar 1-1 con el Barcelona en la ida de octavos de Champions)

"Sensación positiva no tanto por el resultado sino por cómo terminamos el partido, creo que fuimos de menor a mayor, eso no nos hizo sentirnos mucho más seguros, el primer tiempo nos costó y el segundo fuimos con otras ganas y actitud, eso nos hizo crecer y me voy con esa buena sensación del final de partido. (nuevo entrenador) Buena sensación, varios lo conocen por otros momentos del fútbol, es un gran entrenador, una persona muy humilde es muy tranquilo, dio un buen impacto en estos dos días que estuvo, se nota el cambio, quizás en el primer tiempo no se notó mucho, pero en el segundo se vio más lo que nos pide: ser más agresivos, no dejar jugar al equipo rival, llevar mucha gente dentro del área, de a poco vamos a empezar a mostrarlo, tenemos que tratar de adaptarnos y seguir creyendo que se puede. (El Barcelona) hoy hicieron un gran partido, quizás se merecieron de hacer un gol más pero el fútbol es esto y ahora vamos a intentar hacerlo mejor nosotros".

Gr/dr