Texto completo del comunicado de la princesa de Gales, quien anunció el viernes en un mensaje de vídeo pregrabado que tiene cáncer y pidió que se respete su privacidad durante su tratamiento.

"Quiero agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y comprensión mientras me recupero de mi operación.

Los últimos meses han sido increíblemente difíciles para toda mi familia, pero tengo un equipo médico increíble que me está cuidando muy bien, por lo que estoy muy agradecida.

En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres. En ese momento se creía que no tenía cáncer. La operación fue un éxito. Sin embargo, los exámenes posteriores a la operación revelaron la presencia de un cáncer. El equipo médico también me recomendó seguir un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy iniciando ese tratamiento.

Por supuesto, esto fue un shock enorme, y [el príncipe] Guillermo y yo hicimos todo lo posible para afrontarlo en privado, por el bienestar de nuestra joven familia.

Como pueden imaginar, nos tomó un tiempo, me tomó un tiempo, recuperarnos de una operación importante para comenzar mi tratamiento y, lo que es más importante, nos tomó un tiempo explicarle todo a [sus hijos] Jorge, Carlota y Luis, de una manera apropiada para ellos, para asegurarles que superaré esto.

Como les dije, estoy bien. Retomo fuerza todos los días al concentrarme en las cosas que me ayudarán a curarme, en mi mente, en mi cuerpo y en mi moral. Tener a Guillermo a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad, al igual que el amor y la amabilidad que muchos de ustedes me han mostrado y que significan mucho para ambos.

Esperamos que entiendan que como familia necesitamos tiempo y respeto de nuestro espacio y privacidad, mientras termino mi tratamiento.

Mi trabajo siempre me ha aportado una profunda alegría y espero retomarlo cuando pueda, pero ahora debo centrarme ante todo en mi recuperación completa.

Pienso también en este momento en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. A todos los que enfrentan esta enfermedad, bajo la forma que sea. No pierdan la fe ni la esperanza. No están solos".

