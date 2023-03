"méxico no es un lugar para nosotros": migrantes frustrados se rinden en frontera entre eeuu y méxico

Por Lizbeth Diaz

CIUDAD JUÁREZ, México, 30 mar (Reuters) - Cientos de migrantes en el norte de México se entregaron a las autoridades fronterizas de Estados Unidos el miércoles, frustrados por las recientes políticas de asilo y conmocionados después de que un incendio en un centro de detención de migrantes cercano matara a 39 personas esta semana.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dijo que más de mil migrantes se entregaron en El Paso, Texas, a donde se puede llegar a pie desde Ciudad Juárez, México.

CBP dijo en un comunicado que estaba expulsando a los inmigrantes del grupo bajo una orden de la era COVID conocida como Título 42, y comenzando este mismo proceso para los migrantes que no pueden ser devueltos bajo la medida y carecen de estatus legal.

Una nueva aplicación del Gobierno destinada a agilizar el proceso de asegurar citas de asilo desde fuera de Estados Unidos ha dejado a cientos de migrantes sintiéndose hartos e indefensos.

Con niños y pocas pertenencias, grupos de migrantes se movieron rápidamente el miércoles por la tarde hacia una puerta en una sección del muro fronterizo de Estados Unidos en la frontera, que se ha convertido en un destino para los solicitantes de asilo y los traficantes de personas.

"Con el favor de Dios ahora sí, sí vamos para allá", dijo Carlos García un migrante venezolano casi arrastrando a su pequeña hija mientras intentaba incluir su nombre en una lista que supuestamente otorgaba acceso a Estados Unidos.

El miércoles circuló un falso rumor en las redes sociales de que los migrantes que se rindieran en un punto específico de la frontera podrían cruzar libremente a territorio estadounidense.

Algunos se dieron la vuelta por temor a ser arrestados, pero al final de la tarde cientos habían formado una fila a lo largo de la barrera de acero en suelo estadounidense. Temprano en la noche, los agentes de CBP comenzaron a procesar a los migrantes a través de una puerta destinada a los trabajadores de mantenimiento.

Dos docenas de migrantes entrevistados por Reuters dijeron que estaban hartos de la discriminación y la violencia diarias en México, y algunos dijeron que temían sufrir un destino similar al de los 39 hombres que murieron mientras estaban detenidos en un centro gubernamental para migrantes el lunes.

"Yo vine aquí a vivir no a morir, por eso me quiero ir ya de aquí, México no es un lugar para nosotros", dijo por su parte Juan Velázquez, un migrante de 22 años.

"Ya he estado ahí", agregó, refiriéndose al centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) de México. "Nos tratan como delincuentes".

Una joven madre venezolana rezaba junto a sus dos hijas, visiblemente cansadas y con sus ropas rotas y sucias, extendiendo la mano para asegurarse de que no se cayeran mientras corrían a la puerta para entregarse.

"Dios, ayúdanos", repetía.

Mientras esperaban la oportunidad de cruzar la frontera, los agentes de la Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional de Texas permanecieron inmóviles frente a la enorme puerta de metal, impidiéndoles pasar.

Un helicóptero de seguridad estadounidense voló por encima. Muchos migrantes dijeron que intentaron sin éxito obtener una cita virtual para iniciar el proceso de asilo en Estados Unidos.

Desde que la administración del presidente Joe Biden lanzó la aplicación en enero, los solicitantes de asilo se han quejado de fallas, alta demanda y falta de citas.

"Esa aplicación no sirve, tienen que buscar otra manera de ayudarnos, si esa es realmente su voluntad", dijo Carlos, un migrante de 28 años que asegura que ha pasado hasta 10 horas diarias en la aplicación CBP ONE sin tener éxito. "Es una basura". (Reporte adicional de Kristina Cooke; Escrito por Brendan O'Boyle; Editado por Manuel Farías)

