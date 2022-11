"México se juega la clasificación ante Polonia", avisa Borgetti a la AFP

Voz autorizada como segundo máximo goleador histórico de la selección mexicana (46 tantos en 89 partidos), Jared Borgetti avisa en una entrevista con la AFP que el Tri "se juega la clasificación" a octavos del Mundial el martes en su debut ante Polonia, en un grupo C que completan Argentina y Arabia Saudita.

El antiguo delantero, de 49 años, solo superado por los 52 tantos de Chicharito Hernández entre los arietes históricos del Tri, está en Doha para seguir el Mundial como comentarista de televisión.

Pregunta: Primero Polonia y luego Argentina. ¿Cómo afronta México este duro arranque de Mundial?

Respuesta: "¿Para qué pensar en Argentina si se viene antes Polonia? Pero a Argentina también se le puede meter mano, totalmente. ¿El porcentaje de perder contra ellos es mucho mayor? Claro que sí y más con la racha que tienen. Pero no hay nada imposible. Hoy siento que el equipo está bien, los dos partidos en España (victoria 4-1 ante Irak y derrota 2-1 ante Suecia) le dejaron buenas sensaciones al 'Tata' Martino. Creo que se hizo un buen primer tiempo con casi el 95% del cuadro que comenzará contra Polonia. Nos jugamos el segundo lugar, porque entiendes que Argentina será primera. Pero no veo una Polonia a la que no se le pueda hacer daño".

P: ¿Comparte el ambiente pesimista que rodea a la selección?

R: "A lo mejor no están con mucha confianza, pero pocas veces se llega así. Recuerdo el Mundial de Brasil-2014 que llegamos a través del repechaje y la gente se preguntaba para qué iba México, se pedía que renunciara a ese boleto porque deberíamos tener vergüenza. Y terminamos eliminados en un partido contra Holanda en el último minuto con un 'no penal'. No estamos como en aquella ocasión, entonces el camino fue más complicado".

P: Martino ha recibido muchas críticas en el último año. ¿Por qué cree que cambió la opinión pública sobre él?

R: "Los resultados no han sido los mejores y para mí la culpa no es toda suya. Ha habido lesiones en jugadores importantes, lo que le ha repercutido en armar un cuadro competitivo. Un equipo tiene que tener jugadores que marquen diferencias y los que se las marcaban en los primeros dos años dejó de contar con ellos".

P: Cómo delantero, ¿qué le parece la terna de nueves del Tri?

R: "Me hubiera gustado que estuviera mucho mejor Raúl (Jiménez). Alcanzó a recuperarse de su lesión, aunque no tanto en lo futbolístico. Es el jugador en el que más confía el 'Tata' y esperará hasta el final para ver si puede contar con él de inicio. Henry Martín terminó bien, estuvo peleando el título de goleo, y Rogelio Funes Mori también acaba de regresar de una lesión y se creó una polémica con él por ver si venía o debería haber venido Santiago Giménez".

P: 'Memo' Ochoa y Andrés Guardado disputarán su quinto Mundial y sin embargo hay voces en México que piden que den un paso a un lado. ¿Deben dejar su plaza a los jóvenes?

R: "En México estamos acostumbrados a que haya críticas a lo que sea. Ochoa siempre ha cumplido, es un portero seguro, ha tenido excelentes actuaciones en todos los Mundiales. Y Andrés igual, es importante para la selección y para su equipo. ¿Cómo decir que no está para la selección si compitiendo en la Liga de España es titular (con el Betis)?. Nos encanta hablar por hablar".

Pm/psr

AFP